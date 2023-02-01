Экономика

СберКот рассказал детям, что такое ипотека

Экономика 01.02.2023 14:03
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01.02.2023 14:03


Сбер и Детское радио выпустили две новые серии подкаста по финансовой грамотности «Петя и СберКот». В них мальчик Петя выясняет, почему важно иметь собственное жильё, как его приобрести, в чём заключается роль банка в этом процессе и что такое ипотека. Разобраться во всех этих вопросах помогает СберКот — самый финансово грамотный кот в мире. Новые выпуски — «Чей дом?» и «Как медведь берлогу купил» — созданы по инициативе Домклик. 

По данным Домклик, новые выпуски подкаста уже нравятся аудитории: четверо из пяти детей дослушивают их до конца.

Артём Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Мы понимаем, какую роль играют финансы в нашей жизни и как важно уметь грамотно ими распоряжаться. Поэтому Сбер разрабатывает программы обучения финансовой грамотности. Проводником в мире финансов для детей и подростков стал СберКот, который просто рассказывает о сложном: как не попасться мошенникам в интернете, откуда у банков деньги, как планировать личный бюджет и так далее. Всего за полтора года выпуски подкаста набрали более 5 млн прослушиваний».

Виктор Приворотский, программный директор Детского радио:

«Мы давно хотели создать цикл программ о финансовой грамотности, но было непросто найти интересную для детей форму подачи. И нам повезло, что эти планы совпали с идеей Домклик рассказать детям о своих услугах. Тем более что уже существовал популярный подкаст "Петя и СберКот" с множеством персонажей (не только сказочных) и песен. Истории, в которые попадают герои, юным слушателям хорошо знакомы. Отсюда и доверие — как к героям сериала, так и к тому, что они советуют».

За полтора месяца выпуски «Петя и СберКот» про ипотеку прослушали 190 тыс. раз. Они доступны на Детском радио, YouTube и различных подкаст-платформах.

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