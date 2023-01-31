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Журналисты о цифре: «Ростелеком» наградил победителей номинации конкурса «Искра Юга 2022»

Телеком 31.01.2023 16:05
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31.01.2023 16:05


«Ростелеком» выступил цифровым партнером ежегодного конкурса журналистов «Искра Юга 2022»Аналитического центра «Эксперт Юг». Национальный провайдер отметил призами трех победителей в номинации «Лучшая публикация на тему цифровизации». В 2022 году в представленных 11 номинациях конкурса приняло участие рекордное количество авторов— более 600 человек из 126 изданий.
Победителем в цифровой номинации стал главный редактор «Эксперта Юг» Евгений Ракуль. Его материал «Донской бизнес и ИТ-сектор нащупывает кооперацию» занял первое место.В своей статье Евгений Ракуль поднимает тему взаимодействия реального сектора экономики и ИТ-кластера, пишет о стимулах к налаживанию коммуникации, рисках и проблемах, которые пока остаются нерешенными.
Жюри также отметило работу журналиста портала «Это Кавказ» Лили Магомаевой «Проект “Фобис”: взгляните страху в лицо» и статью Анастасии Назаровой из «Эксперта Юг», опубликованную под заголовком «Производитель ноутбуков “Бештау” в Ростове нацеливается на госсектор и российский бом-лист».
Победители получили от «Ростелекома» специальные призы — умные VK-колонки с голосовым помощником «Маруся» и полноразмерные беспроводные наушники.
Журналистика, как и многие другие сферы, сейчас переживает непростые времена. Но такие конкурсы объединяют не только СМИ, но и бизнес, способствуют развитию делового сообщества и всех отраслей, которые охватывают. Мы уже много лет подряд выступаем партнером “Искры Юга” и отмечаем,как из года в год растет уровень конкурсных работ. Мы сами ежегодно проводим конкурс среди журналистов и блогеров“Вместе в цифровое будущее” и видим, какой интерес он вызывает на Юге у медиасообщества, — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.
«Искра Юга» – премия, которая ежегодно проводится во всех регионах юга России. В состав жюри входят главные редактора 15 ведущих СМИ. За все время существования конкурса было заявлено более 6000работ.
Конкурсу уже 15 лет – очень здорово, что традиция прижилась, ведь она позволяет прессе рефлексировать о качестве материалов, которые она сама производит. И это единственное мероприятие на Юге России, где журналисты награждают журналистов и аплодируют друг другу, — отметил Владимир Козлов, генеральный директор делового медиа «Эксперт Юг».
С подробной информацией о конкурсе «Ростелекома» среди журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» можно ознакомиться на сайте. Прием работ продолжается до 31 марта 2023 года.

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