Волгоградским налогоплательщикам простят первые ошибки расчетов по ЕНС









До 1 марта 2023 года налоговые органы не будут применять меры принудительного взыскания в отношении в отношении отрицательного сальдо на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщиков, при их несогласии с корректностью его отражения. Такое решение, как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, принял руководитель ФНС России Даниил Егоров.

- До 1 марта налоговые органы проведут индивидуальные сверки с такими лицами. Для этого им следует обратиться в свои инспекции по вопросу несогласия с сальдо, - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что данная мера распространяется на лиц, допустивших ошибки при оплате своих налоговых обязательств за отчетные периоды до 2023 года. В налоговой считают, что это позволит исключить конфликты, связанные с внедрением новой системы коммуникаций между налоговыми органами и налогоплательщиками, новых правил платежей и формирования единого сальдо расчетов.

Напомним, что с 1 января 2023 года организации и предприниматели будут уплачивать налоги и сборы через Единый налоговый счет (ЕНС). По состоянию на 1 января налоговые органы самостоятельно сформируют начальное сальдо - это разница между всеми переплатами и недоимками, которые числятся за налогоплательщиком на 31 декабря 2022 года. Начальное сальдо может получиться положительным, отрицательным или нулевым. Ранее в УФНС поясняли, что в условиях применения ЕНС пени начисляются на отрицательное сальдо за каждый календарный день просрочки уплаты налогов начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно.

В УФНС также сообщили, что до 1 мая 2023 года и до окончания декларационной кампании по итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов приостановлено привлечение к налоговой ответственности налогоплательщиков за нарушения законодательства, связанные с представлением (непредставлением) уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.



