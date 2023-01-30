Экономика

«Сады Придонья» задают новый тренд на промышленный туризм

Экономика 30.01.2023 14:22
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30.01.2023 14:22


Производственную площадку посетило порядка 4 000 человек в период с октября по январь 2023. 
Сегодня в России прослеживается тренд на «открытость». В настоящее время на смену трем стадиям развития мировой экономики – сырьевой, товарной и экономики услуг приходит четвертая фаза — экономика впечатлений. С 2020 года российские регионы при поддержке Минпромторга России запустили инициативу по развитию промышленного туризма — «Открытая промышленность». В настоящее время в нее вовлечены более 50 российских регионов и более 400 предприятий. Закрытые для гостей объекты начали открываться для туристов, студентов, школьников. Ежегодно «Сады Придонья» посещало около 3000 человек: учащиеся вузов и сузов, старшеклассники; партнеры и гости компании. В октябре 2022 года компания заключила порядка 30 договоров с туристическими компаниями, и аудитория экскурсий значительно расширилась, а поток людей увеличился до 1000 в месяц. Помимо этого, был разработан четкий маршрут, включающий в себя не только производственную площадку, но и инфраструктурные объекты поселка Сады Придонья. 
Как только мы подписали контракты с турфирмами, к нам стали ежедневно приезжать группы по 30 человек, — говорит PR-менеджер компании «Сады Придонья» Дарья Дюбескина. — Поездки в Сады Придонья становятся катализатором обсуждений, фотоотчетов и отзывов в социальных сетях, блогах и других интернет-источниках. Доля упоминаний компании и конкретных марок увеличивается, за последние месяцы отмечается положительная динамика. Кроме того, для нас этот проект — серьезная имиджевая составляющая. Мы открытая компания и готовы показать всем, как производится наша продукция. Нам нечего скрывать. И мы гордимся этим.
На сегодняшний день план экскурсий расписан вплоть до начала лета. В связи с таким спросом, пересматриваются условия проведения экскурсии и сотрудничества с агентствами, в разработке находятся проекты организации велотуров в Сады Придонья и других мероприятий. Серьезный интерес к Садам Придонья и со стороны туристов из других городов дает почву для проработки других видов активностей, рассчитанных на несколько дней.

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