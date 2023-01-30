Происшествия

В Волгоградской области селянин топил баню срубленными дубами

Происшествия 30.01.2023 14:19
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30.01.2023 14:19



До 4 лет лишения свободы грозит 62-летнему сельскому жителю Волгоградской области за незаконную рубку дубов.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в крупном размере).
Установлено, что мужчина спилил в лесу три дуба. Потом он доставил их на территорию домовладения, где порубил на дрова для отоплении бани. Сумма ущерба составила больше 200 тысяч рублей. Изъяты дрова и орудия преступления - бензопила и топор. 
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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