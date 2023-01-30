В Волгоградской области селянин топил баню срубленными дубами









До 4 лет лишения свободы грозит 62-летнему сельскому жителю Волгоградской области за незаконную рубку дубов.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенная в крупном размере).

Установлено, что мужчина спилил в лесу три дуба. Потом он доставил их на территорию домовладения, где порубил на дрова для отоплении бани. Сумма ущерба составила больше 200 тысяч рублей. Изъяты дрова и орудия преступления - бензопила и топор.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



