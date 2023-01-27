Билеты и услуги «Аэрофлота» теперь можно оплатить по SberPay





Оплата по SberPay для клиентов Сбера стала доступна на сайте и в последней версии мобильного приложения на Android авиакомпании «Аэрофлот».

Чтобы купить билет на сайте, перейдите по кнопке SberPay и введите номер телефона, привязанный к приложению Сбера — в ответ вы получите push-уведомление для подтверждения платежа.

Для оплаты через мобильное приложение «Аэрофлот», просто нажмите на кнопку SberPay и подтвердите платеж в приложении Сбера.





Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка:

«Оплата по «SberPay уже стала стандартом быстрой, удобной и безопасной интернет-оплаты: кнопку SberPay всё чаще можно встретить на сайтах компаний любого профиля. При этом покупателю не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. Одновременно обеспечена полная безопасность покупки, поскольку данные карты остаются внутри Сбера и не передаются другим участникам расчётов. Теперь эта инновация доступна и всем клиентам "Аэрофлота", у которых установлено приложение Сбера».





Антон Мацкевич, заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот»:

«Мы постоянно повышаем уровень цифровизации нашей авиакомпании, адаптируя IT-стратегию Аэрофлота под запросы и условия нового времени с учётом поставленных целей в части импортозамещения. С помощью отечественных цифровых технологий мы не только обеспечиваем бесперебойную операционную деятельность крупнейшего авиаперевозчика страны, но и чутко реагируем на потребности пассажиров. Благодаря технологии SberPay процесс онлайн-покупки авиабилета и оплаты услуг Аэрофлота будет максимально быстрым, удобным и безопасным».







