ВТБ: средняя сумма вкладов, открываемых в офисе и онлайн, сравнялась

Экономика 27.01.2023 09:24
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27.01.2023 09:24
В конце 2022 года розничные клиенты ВТБ открыли онлайн 81% депозитов и накопительных счетов. При этом в декабре на дистанционные каналы пришлось две трети новых сбережений физлиц против 33% в январе. Средний чек по офлайн и онлайн-продуктам сравнялся и составил 750 тыс. рублей.
В декабре через ВТБ Онлайн розничные клиенты открывали 78% вкладов – на 12 п.п. больше, чем в январе. По накопительным счетам доля онлайн-открытий составила 87%. К декабрю средний размер классических сберегательных продуктов, размещаемых в ВТБ Онлайн, сравнялся со «средним чеком» в отделениях банков (в январе средняя сумма сберегательного продукта в офисе была в полтора раза больше, чем онлайн). К концу года он составил порядка 750 тыс. рублей независимо от канала размещения.
-В прошлом году мы зафиксировали перелом в сберегательном поведении розничных клиентов. Если раньше онлайн размещались сравнительно небольшие суммы, а крупные вклады и накопительные счета открывались наличными в отделениях банка, то к концу года офлайн и онлайн-депозиты сравнялись по среднему чеку. Это свидетельствует о том, что дистанционные каналы банка стали действительно удобными для большинства клиентов, в том числе пользователей старшего поколения, которые традиционно выбирали для открытия вклада офис банка, - комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
В целом в 2022 году клиенты ВТБ, несмотря на санкции, стали активнее прибегать к дистанционным каналам. Доля пользователей ВТБ Онлайн превысила 76%, а их число выросло на 1,3 млн человек – до 12,7 млн. На конец года онлайн оформлялось почти половина розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений, на втором месте – потребительские кредиты.
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