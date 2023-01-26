Концессии за год заменили и отремонтировали 68 км труб в Волгограде

Экономика 26.01.2023 09:49
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26.01.2023 09:49
«Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжают реализацию своей миссии - повышение надежности оказания населению услуг водо- и теплоснабжения.
За 2022 год в различных районах города компании построили и реконструировали коммунальные сети:
- водоснабжения – 21 840 м
- водоотведения – 8 777 м
- отопления – 32 560 м (в т. ч. 2 500 м - восстановление изоляции надземных тепловых сетей с целью снижения тепловых потерь на трассе)
- горячего водоснабжения – 5 325 м
«Концессии теплоснабжения» провели техническое перевооружение четырех котельных и двух центральных тепловых пунктов, что улучшило стабильность подачи тепла во время отопительного сезона.
В целях синхронизации работ, проводимых администрацией Волгограда в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», «Концессии водоснабжения» завершили работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Дзержинского Тракторозаводского района.
Помимо этого, в 2022 году построили и подключили линию холодного водоснабжения протяженностью 1700 м в поселке М. Горького. А еще, реализовали очередной этап мероприятий по строительству сетей водоснабжения и водоотведения для перспективной жилой застройки Советского района Волгограда.
В 2023 году продолжатся работы на канализационном коллекторе в пойме р. Царица, где будет проведена полная санация двух существующих веток общей протяженностью 960 м и проложена новая обводная линия - 472 м.
В рамках реализации инвестиционных программ, утвержденных приказами комитета тарифного регулирования Волгоградской области, во всех районах Волгограда проводится строительство новых и обновление изношенных коммуникаций. В первую очередь восстанавливаются самые ветхие трубопроводы, которые прокладывались более 60-70 лет назад.
Также в 2023 году запланировано окончание строительства нового водовода диаметром 1000 мм и протяженностью более 6 000 м из Кировского в Советский район. Водовод обеспечит бесперебойную подачу холодного водоснабжения к объектам новой жилой застройки.
В тепловом городском хозяйстве запланировано ввести в эксплуатацию еще один новый источник теплоснабжения, выполнить модернизацию 10 котельных и двух центральных тепловых пунктов, а также продолжить техническое переоснащение сетей.
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