Экономика

МГУ выбрал российский сервис SberJazz для организации дистанционного обучения

Экономика 25.01.2023 18:15
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25.01.2023 18:15


МГУ имени М. В. Ломоносова выбрал сервис для видеоконференций SberJazz одной из площадок для организации онлайн-мероприятий и дистанционного учебного процесса, сообщает пресс-служба Сбера.

Предполагается, что с помощью SberJazz вуз сможет проводить неограниченное количество лекций, семинаров, внутренних совещаний и других мероприятий, на которых одновременно можно собрать до 200 участников.

-Мы очень рады, что МГУ, ведущий вуз России, выбрал для себя SberJazz. Развивая наш сервис видеоконференций, мы уделяем особое внимание именно потребностям образовательного сектора. SberJazz направлен на то, чтобы позволить преподавателям проводить качественное обучение, не находясь рядом с учащимися, удерживать их внимание, использовать интерактивные инструменты, создавать лучшие условия для усвоения материала как для тех студентов, которые лучше воспринимают на слух, так и для тех, кому важна визуальная составляющая, — отметил директор дивизиона В2В-продуктов Салют Сбербанка Денис Афанасьев.

В Сбере рассказали, что SberJazz отличается простым и удобным подключением и доступен с любого устройства. При этом функциональные возможности решения позволяют преподавателям во время семинаров и лекций управлять действиями учащихся и закрывать видеоконференции логином и паролем или использовать зал ожидания для контроля подключения. Кроме того, для удобства студентов предусмотрена кнопка «поднять руку», чат с реакциями, одновременная демонстрация экрана сразу несколькими участниками. С разрешения преподавателя можно включить видеозапись занятия и его текстовую расшифровку, которая будет транслироваться в чате. По завершении видеозвонка текст можно скачать на личное устройство.

Директор Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ имени М.В.Ломоносова Денис Янышев отметил, что онлайн-образование сейчас стало неотъемлемой частью учебного процесса во многих учебных заведениях страны.

- В текущих условиях очень важно использовать только те программные продукты, которые обеспечивают на высочайшем уровне надежность подключения и равный доступ для всех участников учебного процесса. Мы благодарны команде Сбера за предоставленный сервис SberJazz, который дает большие возможности по организации онлайн-мероприятий. SberJazz позволит нам не только подключать активных участников, но и обеспечить трансляцию для большого числа слушателей, — сказал он.

 

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