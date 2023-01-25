Экономика

Банкротство как спасение: почему волгоградские СНТ оказываются в долговой яме

Экономика 25.01.2023 09:48
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25.01.2023 09:48


В Волгоградской области по данным на конец января 2023 года просроченная задолженность садоводов за электроэнергию превысила 280 миллионов рублей. При этом, сообщает ИА «Высота 102», многие СНТ по-прежнему не торопятся погашать долги, в результате чего ресурсоснабжающие компании вынуждены в суде инициировать процедуры банкротства. Мера кардинальная и непопулярная, но, как показывает практика, самая эффективная. И, что удивительно, добросовестные садоводы ее только приветствуют. 
Банкротство СНТ является вынужденной мерой, которая позволит вернуть средства, потраченные на закупку и транспортировку электроэнергии, – поясняют  в компании «Волгоградэнергосбыт». – На сегодня  более чем в 28 товариществах, расположенных на территории Волгоградской области, юридическая процедура перешла уже в практическую фазу: судом назначены конкурсные управляющие. Вместе с новыми управляющими энергетики приступили к наведению порядка: обследуют схемы подключения электроэнергии, состояние передающих  сетей и составляют поименные списки должников  внутри СНТ.
Нередко в ходе таких проверок «всплывают» факты нецелевого использования земли. В последнее время все чаще этим грешат коммерсанты, использующие участки в СНТ для осуществления предпринимательской деятельности. 
 – Вместо дачных домиков на территориях садоводческих товариществ массово появляются коммерческие предприятия. Вид деятельности – от изготовления лавашей и пельменей до тротуарной плитки, – подтверждают энергетики.  –  Множатся складские помещения, больше похожие на логистические центры. А в СНТ «Родничок» Городищенского района Волгоградской области была открыта  точка по продаже «незамерзайки» для автомобилей. При этом, подчеркнем, что ушлые предприниматели потребляют электроэнергию не по коммерческим, а по садоводческим тарифам. 
В результате потребление электроэнергии в СНТ растет, но из-за недобросовестных, либо некомпетентных  председателей деньги за ресурс не  доходят  до энергетиков.
Услугу энергоснабжения потребители получают авансом, а вот к обязательству оплаты не все относятся добросовестно, – говорят в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Накопленные долги ставят под угрозу всю систему энергообеспечения. Поэтому возврат задолженности и повышение собираемости платы за потребленную энергию – жизненная необходимость для бесперебойного функционирования энергоснабжения.
 В компании отмечают, что  дачники, добросовестно оплачивающие электроэнергию, как правило, высказывают прямую заинтересованность и поддерживают деятельность энергетиков по наведению порядка.
Это неудивительно, ведь даже такие меры как банкротство приведут, в конечном счете, к стабилизации расчетов и повышению качества электроснабжения, чего не удавалось обеспечить предыдущему руководству обществ, ставших банкротами за долги, – резюмируют энергетики.
При всем этом уточняется, что в Волгоградской области растет количество дачников, которые переходят на прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Такой способ взаимодействия с теми же энергетиками – самая верная гарантия, что отдельно взятому человеку не придется платить за развитие чужого бизнеса. 

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