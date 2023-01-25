Банкротство как спасение: почему волгоградские СНТ оказываются в долговой яме

Экономика 25.01.2023 09:48
0
25.01.2023 09:48
В Волгоградской области по данным на конец января 2023 года просроченная задолженность садоводов за электроэнергию превысила 280 миллионов рублей. При этом, сообщает ИА «Высота 102», многие СНТ по-прежнему не торопятся погашать долги, в результате чего ресурсоснабжающие компании вынуждены в суде инициировать процедуры банкротства. Мера кардинальная и непопулярная, но, как показывает практика, самая эффективная. И, что удивительно, добросовестные садоводы ее только приветствуют.
– Банкротство СНТ является вынужденной мерой, которая позволит вернуть средства, потраченные на закупку и транспортировку электроэнергии, – поясняют в компании «Волгоградэнергосбыт». – На сегодня более чем в 28 товариществах, расположенных на территории Волгоградской области, юридическая процедура перешла уже в практическую фазу: судом назначены конкурсные управляющие. Вместе с новыми управляющими энергетики приступили к наведению порядка: обследуют схемы подключения электроэнергии, состояние передающих сетей и составляют поименные списки должников внутри СНТ.
Нередко в ходе таких проверок «всплывают» факты нецелевого использования земли. В последнее время все чаще этим грешат коммерсанты, использующие участки в СНТ для осуществления предпринимательской деятельности.
– Вместо дачных домиков на территориях садоводческих товариществ массово появляются коммерческие предприятия. Вид деятельности – от изготовления лавашей и пельменей до тротуарной плитки, – подтверждают энергетики. – Множатся складские помещения, больше похожие на логистические центры. А в СНТ «Родничок» Городищенского района Волгоградской области была открыта точка по продаже «незамерзайки» для автомобилей. При этом, подчеркнем, что ушлые предприниматели потребляют электроэнергию не по коммерческим, а по садоводческим тарифам.
В результате потребление электроэнергии в СНТ растет, но из-за недобросовестных, либо некомпетентных председателей деньги за ресурс не доходят до энергетиков.
– Услугу энергоснабжения потребители получают авансом, а вот к обязательству оплаты не все относятся добросовестно, – говорят в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Накопленные долги ставят под угрозу всю систему энергообеспечения. Поэтому возврат задолженности и повышение собираемости платы за потребленную энергию – жизненная необходимость для бесперебойного функционирования энергоснабжения.
В компании отмечают, что дачники, добросовестно оплачивающие электроэнергию, как правило, высказывают прямую заинтересованность и поддерживают деятельность энергетиков по наведению порядка.
– Это неудивительно, ведь даже такие меры как банкротство приведут, в конечном счете, к стабилизации расчетов и повышению качества электроснабжения, чего не удавалось обеспечить предыдущему руководству обществ, ставших банкротами за долги, – резюмируют энергетики.
При всем этом уточняется, что в Волгоградской области растет количество дачников, которые переходят на прямые договоры с ресурсоснабжающими компаниями. Такой способ взаимодействия с теми же энергетиками – самая верная гарантия, что отдельно взятому человеку не придется платить за развитие чужого бизнеса.
Сады Придонья поменяли формат, но не качество25.01.2023 13:18
Экономика 25.01.2023 13:18
ВТБ: россияне стали на четверть чаще пользоваться цифровыми картами25.01.2023 12:24
Экономика 25.01.2023 12:24
Деньги вперёд: студенты хотят обрести финансовую независимость до окончания обучения25.01.2023 11:40
Экономика 25.01.2023 11:40
ВОЛМА: фокус на «цифре»25.01.2023 11:16
Экономика 25.01.2023 11:16
Мэрия Волгограда оформляет кредитную линию на 700 миллионов рублей24.01.2023 19:55
Экономика 24.01.2023 19:55
Во втором полугодии 2022 года в Поволжье количество подписок молодёжного СберПрайм выросло более чем в два раза24.01.2023 19:30
Экономика 24.01.2023 19:30
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования 2022 года24.01.2023 16:26
Экономика 24.01.2023 16:26
Банк «Открытие» запустил акцию «180 дней без процентов!»24.01.2023 14:35
Экономика 24.01.2023 14:35
Сбер выдал клиентам в возрасте 18–20 лет ипотеку на 10 млрд рублей в 2022 году24.01.2023 13:36
Экономика 24.01.2023 13:36
Клиенты группы «Открытие» заработали 18% по стратегии «Облигационная»24.01.2023 13:29
Экономика 24.01.2023 13:29
В 2022 году «Росгосстрах» в каждый рабочий день возмещал клиентам более 7,7 млн рублей за поврежденное жилье и имущество24.01.2023 12:51
Экономика 24.01.2023 12:51
ВТБ: в 2023 году до половины новых автомобилей в России будет продано в кредит24.01.2023 11:57
Экономика 24.01.2023 11:57
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области разогнал рост тарифов ЖКХ24.01.2023 09:46
Экономика 24.01.2023 09:46
Банк «Открытие» и ООО «МАЗ-РУС» запустили совместную программу финансирования склада23.01.2023 15:52
Экономика 23.01.2023 15:52
ВТБ: доля валютных вкладов достигла минимальных значений23.01.2023 15:49
Экономика 23.01.2023 15:49