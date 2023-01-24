Экономика

В 2022 году «Росгосстрах» в каждый рабочий день возмещал клиентам более 7,7 млн рублей за поврежденное жилье и имущество

Экономика 24.01.2023 12:51
0
24.01.2023 12:51


Общий объем выплат компании «Росгосстрах» в 2022 году по договорам имущественного страхования физических лиц превысил 1,91 млрд рублей. Таким образом, в каждый рабочий день старейшая страховая компания страны возмещала клиентам за утраченное или поврежденное жилье и имущество более 7,7 млн рублей. 

Статистика показывает, что в общем количестве обращений по страховым случаям доля владельцев строений (домов, дач, гаражей, бань) в 2,5 раза выше, чем владельцев квартир. А сумма страховых выплат домовладельцам в девять раз больше, чем владельцам жилья в многоквартирных домах. Самые крупные выплаты собственникам домов были из-за пожаров, на которые пришлась почти пятая часть заявлений клиентов о страховых событиях — это почти на 5% больше, чем годом ранее.

Самую большую сумму — 16,8 млн рублей — получил владелец расположенного в городском округе Серпухов дома: из-за аварийной работы электросети сгорело как здание, так и имущество в нем. А самую маленькую — владелец дачи в Новосибирской области: злоумышленники проникли в дом через окно и, выставляя стекло, незначительно повредили наличник. Хозяину выплатили 165,5 рубля. 

Кражи оказались на четвертом месте седи страховых случаев в частном секторе, в прошлом году на них пришлось более 9% заявлений. А самые распространенные случаи в этом сегменте — ущерб домам из-за природных явлений: стихийных бедствий, сильного ветра, паводков, града. Как сообщила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова, с природными катаклизмами связаны более 50% заявлений по ущербу домам и строениям. 

Нередко разрушения получал не один дом, а сразу несколько. Всего в прошлом году сотрудники Блока урегулирования убытков «Росгосстраха» зафиксировали более 14 масштабных страховых событий, вызванных разгулом стихии. Катастрофических последствий не наблюдалось, повреждения жилья были в основном незначительными, но количество выплат исчислялось порой сотнями. Например, только в Чувашии из-за сильного ветра были повреждены дома порядка 400 клиентов компании. На втором месте Татарстан, где из-за наводнения страховое возмещение получили более 80 собственников жилья. Самые крупные выплаты после так называемых массовых убытков получили клиенты «Росгосстраха» из Курганской и Иркутской областей после природных пожаров в апреле-мае — объемы возмещения там составили 7,4 млн рублей и более 6 млн рублей соответственно. 

Как отмечает заместитель директора Департамента выплат Блока урегулирования убытков ПАО СК «Росгосстрах» Ольга Толмакова, в случае массовых убытков в «Росгосстрахе» действует особый режим урегулирования: компания берет на себя, в частности, сбор документов из компетентных органов для того, чтобы пострадавшие получили возмещение как можно быстрее. 

В целом чаще всего о наступлении страхового события с недвижимостью или домашним имуществом в частном секторе сообщали клиенты из Москвы и Подмосковья — 11% заявлений; республик Татарстан и Башкортостан — по 7,5% заявлений; Вологодской и Нижегородской областей — по 5,8% заявлений. Далее идут Республика Чувашия, Пензенская, Владимирская и Тамбовская области, Республика Мордовия. Это связано как с высокой долей охвата страхованием в этих регионах, так и с тем, что в прошлом году их жителям довелось столкнуться с чередой неблагоприятных природных явлений: сильных ветров, вызванных обильными дождями паводков и подтоплений, крупным градом и т.п.

В многоэтажных домах 87% страховых случаев пришлось на заливы. Также в топе страховых событий в этом сегменте пожары, кражи имущества и ущерб из-за разгула стихии. Пятая часть обращений пришлась на клиентов «Росгосстраха» из Москвы и Подмосковья. Часто за страховыми выплатами обращались также клиенты компании из Вологодской области, республик Татарстан и Башкортостан, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей, Санкт-Петербурга и Пермского края. Самая крупная выплата за поврежденную квартиру и имущество в ней составила 1,1 млн рублей: причина ущерба — поджог. Самая маленькая сумма (447 рублей) была выплачена клиенту из города Верещагино в Пермском крае: за повреждение побелки в туалете из-за залива соседом с верхнего этажа. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
24.01.2023 16:26
Экономика 24.01.2023 16:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2023 14:35
Экономика 24.01.2023 14:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2023 13:36
Экономика 24.01.2023 13:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2023 13:29
Экономика 24.01.2023 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2023 11:57
Экономика 24.01.2023 11:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.01.2023 09:46
Экономика 24.01.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2023 15:52
Экономика 23.01.2023 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2023 15:49
Экономика 23.01.2023 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2023 14:33
Экономика 23.01.2023 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2023 12:28
Экономика 23.01.2023 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2023 11:56
Экономика 23.01.2023 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2023 11:09
Экономика 23.01.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2023 10:52
Экономика 23.01.2023 10:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2023 10:37
Экономика 23.01.2023 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 18:03
Экономика 20.01.2023 18:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:33
В Волгограде с кондуктора троллейбуса №15А взыскали вред за драку с пассажиркойСмотреть фотографии
16:41
Опубликовано постановление о выходных 1 и 2 февраля в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:26
Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования 2022 годаСмотреть фотографии
15:47
СК: в Волгоградской области при пожаре погибла 27-летняя женщинаСмотреть фотографии
15:46
Разорвало пополам: смертельное ДТП с бензовозом произошло под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:57
«Открыл огонь по колонне»: в Волгограде рассказали о подвиге сталинградского милиционераСмотреть фотографии
14:23
Волгоградка лишилась денег из-за фейкового долга за вывоз мусораСмотреть фотографии
13:59
24-летнего бойца ЧВК «Вагнер» похоронили в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде продают бар, где иностранцев поили «Новичком» во время чемпионатаСмотреть фотографии
13:23
Бочаров побывал с проверкой на Аллее Героев в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:28
В Волгоградской области селянин зарезал бывшую женуСмотреть фотографии
12:10
«Его дочке всего шесть»: на СВО погиб 46-летний лесничий из станицы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 12-летнюю пострадавшую в ДТП с маршруткой перевели из реанимацииСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде утвердили дополнительные выходные 1 и 2 февраля 2023 годаСмотреть фотографии
11:14
В Волжском с шумных соседей взыскали 20 тысяч рублей за многолетнюю бессоницу дачникаСмотреть фотографии
10:54
В Волгоградской области объявили в розыск двух сестер-подростков с приятелемСмотреть фотографии
10:47
Бывший глава поселения в Волгоградской области нарисовал протокол от имени депутатовСмотреть фотографии
10:43
В поселке Волгограда подросток на иномарке сбил 47-летнюю женщинуСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде разыскивают 82-летнего пенсионера в норковой шапкеСмотреть фотографии
09:53
«Хочет отделаться легким испугом»: напавшему на сотрудницу МЧС волгоградцу предъявили обвинениеСмотреть фотографии
09:46
ЦБ: инфляцию в Волгоградской области разогнал рост тарифов ЖКХСмотреть фотографии
09:36
Пригожин в Telegram ответил на критику его сравнения Соледара со СталинградомСмотреть фотографии
09:06
Под Волгоградом сиделка украла у пенсионерки 260 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:09
В Волгоградской области выявлены первые заболевшие гриппом ВСмотреть фотографии
21:23
Гидрометцентр: на Нижней Волге повышается уровень водыСмотреть фотографии
21:06
Стояли насмерть: в Волгограде установят памятник десантникам 114-го стрелкового полкаСмотреть фотографии
20:43
Участник СВО обвенчался в краткосрочном отпуске в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:19
«В окна обещают не светить»: жителям центра Волгограда до 2 февраля предстоят бессонные ночиСмотреть фотографии
20:03
Успеть за 10 дней: центр Волгограда готовят к юбилею Сталинградской ПобедыСмотреть фотографии
20:02
В Волгограде УК заставили компенсировать ветерану труда ущерб от таяния снегаСмотреть фотографии
 