Конкурс на выполнение работ по расчистке реки Ахтуба разместил 23 января на сайте госзаказов профильный комитет Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», начальная, она же максимальная цена контракта – 477 916 115 рублей. За эти немалые средства компания, которая выиграет аукцион, должна будет привести в надлежащее состояние без малого 10 километров водной артерии в границах от истока до моста на острове Зеленый.

Согласно размещенной в открытом доступе документации, 3 945 197 рублей в рамках исполнения контракта будет направлено на подготовительные работы. А это: валка деревьев со стволами до 20 см в диаметре, корчевка пней, вывоз древесины с территории строительства, засыпка ям и др. Непосредственно на расчистку русла реки планируют направить порядка 369 284 282 рублей. Все работы, включая благоустройство и озеленение, обойдутся в сумму 390 505 131 рублей. Окончательная цена контракта – более 477 млн рублей – сформирована с учетом налогов.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, разработанной ЗАО ПИИ «Гипроводстрой». Положительное заключение по проекту в апреле 2022 года было выдано ГАУ ВО «Управление государственной экспертизы проектов».

Длина участка расчистки, согласно проекту, составит 9900 метров, объем вынимаемого грунта – 714 990 кубических метров, объем вынимаемого грунта с учетом предельного отклонения при переработке дна – 775 940 кубометров. Общая площадь расчистки по дну составит порядка 336 тысяч квадратных метров.