ВТБ: доля валютных вкладов достигла минимальных значений

Экономика 23.01.2023 15:49
0
23.01.2023 15:49
По итогам 2022 года доля валютных вкладов на российском рынке сократилась вдвое и составила менее 10%, статистика по ВТБ показала аналогичную динамику. В портфеле массового сегмента за год доля депозитов в иностранной валюте снизилась до 3%. В целом показатель достиг минимальных значений за всю историю развития валютных депозитов.
Традиционно большим спросом у клиентов пользуются сбережения в рублях, так как ставки по ним выше, чем по валютным депозитам. В прошлом году на фоне санкционных ограничений и резкого изменения ставок по депозитам доля валютных вкладов в российских банках снизилась примерно до 10%. ВТБ по своему портфелю зафиксировал аналогичный тренд. При этом клиенты стали рассматривать для диверсификации активов новые инструменты и активно оформляли депозиты в юанях.
Спрос на иностранную валюту предъявляют в основном состоятельные клиенты, которые зачастую размещают в нее значительную часть сберегательного портфеля. В этом сегменте доля валютных сбережений также снижалась: свои средства клиенты переводили в рублевые продукты банка и активно размещали в другие инструменты, в том числе в покупку золотых слитков.
-Массовая розница практически не пользовалась иностранной валютой для диверсификации своих сбережений, предпочитая национальную валюту. Доллары, евро и некоторые мягкие валюты приобретались в основном для текущих расходов во время заграничных поездок. На начало 2022 года доля рублей в портфеле розничного клиента составляла 93%, а к концу года выросла до 97%, – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.
По оценке ВТБ, привлекательные ставки по вкладам в рублях и новые инструменты диверсификации позволили состоятельным клиентам по-другому структурировать свои сбережения, оптимизировав валютный и срочный баланс под новые реалии. По итогам 2023 года эксперты банка прогнозируют дальнейшую дедолларизацию сберегательных портфелей населения, в первую очередь – состоятельного сегмента, который продолжит увеличивать долю альтернативных долларам и евро валют и инструментов в своем кошельке
Банк «Открытие» и ООО «МАЗ-РУС» запустили совместную программу финансирования склада23.01.2023 15:52
Экономика 23.01.2023 15:52
Сбер проведет самое масштабное тестирование клиентами платёжного стикера23.01.2023 14:33
Экономика 23.01.2023 14:33
«Россети Юг» провели капитальный ремонт воздушной линии, питающей хутор Волгоградской области23.01.2023 12:28
Экономика 23.01.2023 12:28
Банк «Открытие» увеличил доходность по вкладу «Надежный» до 9,5% годовых23.01.2023 11:56
Экономика 23.01.2023 11:56
На «Красном Октябре» после ремонта открылась новая столовая23.01.2023 11:09
Экономика 23.01.2023 11:09
ВТЗ представит Россию в конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качества23.01.2023 10:52
Экономика 23.01.2023 10:52
ВТБ Лизинг передал самосвалы для строительства объездной дороги вокруг Волгограда23.01.2023 10:37
Экономика 23.01.2023 10:37
В Волгоградской области в 2023 году заново оценят 1,9 млн объектов недвижимости20.01.2023 18:03
Экономика 20.01.2023 18:03
Сбер: в Волгоградской области кредиты на образование активно берут для учебы в ВолгГМУ20.01.2023 15:10
Экономика 20.01.2023 15:10
Сбер спрогнозирует природные бедствия и экономический ущерб от них на основе моделей искусственного интеллекта20.01.2023 14:55
Экономика 20.01.2023 14:55
«ЕвроХим» развивает инфраструктуру предприятия в Волгоградской области20.01.2023 11:49
Экономика 20.01.2023 11:49
ВТБ в Телеграме за первый день воспользовались 40 тысяч клиентов20.01.2023 10:47
Экономика 20.01.2023 10:47
Сбер стал самым сильным финансовым брендом в мире и признан самым дорогим брендом России20.01.2023 09:30
Экономика 20.01.2023 09:30
УК «Открытие»: «Рекордные дивиденды «Лукойла» и «Газпрома» позволили утроить промежуточный доход по фонду с регулярными выплатами»19.01.2023 17:56
Экономика 19.01.2023 17:56
«Юриспруденция» и «лечебное дело» – специальности, на которые чаще всего берут образовательные кредиты Сбера в Поволжье19.01.2023 15:42
Экономика 19.01.2023 15:42