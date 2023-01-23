Экономика

Сбер проведет самое масштабное тестирование клиентами платёжного стикера

Экономика 23.01.2023 14:33
0
23.01.2023 14:33


В начале февраля Сбер начнет самое масштабное массовое тестирование технологии платёжный стикер. Тестирование новой технологии будет для клиентов бесплатным. 

Платежный стикер даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам айфонов, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Технология платёжного стикера надёжна и безопасна, ведь по сути это почти аналог банковской карты, но более компактный. При этом мы хотим понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты у наших клиентов, потому решили пригласить их протестировать вместе с нами инновацию и поделиться впечатлениями со Сбером. По итогам масштабного тестирования, в котором бесплатно примет участие 100 тысяч человек, мы примем решение о внедрении платёжных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтём отзывы участников тестирования для доработки продукта, ведь для нас самое важное — удобство и комфорт клиентов при использовании наших сервисов».
Тестирование с участием клиентов начнется уже в ближайшее время. О том, как стать тестировщиком сервиса, банк уже совсем скоро сообщит дополнительно.

Стикер крепится к айфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. Пользователю достаточно отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на заднюю панель смартфона — лучше в нижней его части, чтобы работе стикера не мешала NFC-антенна. 

Номер карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей, — в магазине, кафе, парикмахерской и так далее. А ещё по нему можно снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.01.2023 12:28
Экономика 23.01.2023 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2023 11:56
Экономика 23.01.2023 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2023 11:09
Экономика 23.01.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.01.2023 10:52
Экономика 23.01.2023 10:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.01.2023 10:37
Экономика 23.01.2023 10:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 18:03
Экономика 20.01.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.01.2023 15:10
Экономика 20.01.2023 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 14:55
Экономика 20.01.2023 14:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 11:49
Экономика 20.01.2023 11:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 10:47
Экономика 20.01.2023 10:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.01.2023 09:30
Экономика 20.01.2023 09:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2023 17:56
Экономика 19.01.2023 17:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2023 15:42
Экономика 19.01.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.01.2023 15:40
Экономика 19.01.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.01.2023 14:23
Экономика 19.01.2023 14:23
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:57
В Волгограде вводят запрет на проезд транзитных фур с 30 января по 3 февраля 2023 годаСмотреть фотографии
14:39
«Дон Жуан» волгоградского НЭТ женился на избраннице, которая младше его на 26 летСмотреть фотографии
14:18
Три школьника из Волгоградской области стали призерами творческого онлайн-кэмпа с блогерамиСмотреть фотографии
14:10
«Проводка здесь была гнилая»: за 10 дней до трагедии в сгоревший аварийный дом в Волгограде вызывали электриковСмотреть фотографии
13:07
Волгоградец украл из дома пенсионера миллион рублейСмотреть фотографии
13:02
В мэрии Волгограда отчитались о решении жилищного вопроса погорельцев из аварийного домаСмотреть фотографии
12:34
Бочаров призвал к бдительности в дни празднования Сталинградской ПобедыСмотреть фотографии
12:28
«Россети Юг» провели капитальный ремонт воздушной линии, питающей хутор Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
На Мамаевом кургане в Волгограде воспроизведут эпизод операции «Кольцо»Смотреть фотографии
11:38
«Сталинград отдыхает»: глава ЧВК «Вагнер» сравнил битву на Волге с боями за СоледарСмотреть фотографии
11:26
Прокуратура проводит проверку по факту пожара в доме на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:23
В мэрии Волгограда пояснили судьбу жителей сгоревшего аварийного домаСмотреть фотографии
11:09
На «Красном Октябре» после ремонта открылась новая столоваяСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде задержали сбившего ребенка водителя AudiСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде 19-летний студент заплатил 42 тысячи секс-мошенникуСмотреть фотографии
10:52
ВТЗ представит Россию в конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качестваСмотреть фотографии
10:44
Герой передачи Андрея Малахова идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:10
«Сын вынес отца на руках»: на месте сгоревшего аварийного дома в Волгограде нашли тело человекаСмотреть фотографии
09:45
Звезда волгоградского футбола 90-х задержан по подозрению в мошенничествеСмотреть фотографии
09:32
Волгоградца, задержанного ФСБ за высказывания в Сети, суд отправил в психушкуСмотреть фотографии
09:13
«Там жили три семьи»: в Волгограде горит жилой аварийный домСмотреть фотографии
08:41
Бастрыкин поручил разобраться с банкротством СНТ «Строитель» в ВолжскомСмотреть фотографии
08:02
Новый год, до свиданья: в Волгограде разбирают городские елкиСмотреть фотографии
20:33
«Люди сошли с ума»: волгоградец снял на видео опасный дрифт с детьми на льдуСмотреть фотографии
18:34
Выстрелили в лицо за поддержку Киева. В Волгограде с ножом и пистолетом напали на коммунистовСмотреть фотографии
17:22
«Работаем братья!»: волгоградский депутат сообщил об отправке штурмовиков в зону СВОСмотреть фотографии
16:25
В Волгоградской области ищут пропавшего курьера Delivery из РостоваСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде 2 февраля у музея-панорамы откроют бюст СталинаСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде закрыли главный вход железнодорожного вокзалаСмотреть фотографии
13:33
Перевели из реанимации. Стало известно состояние пострадавших в ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
 