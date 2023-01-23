Телеком 23.01.2023 14:18
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23.01.2023 14:18
МТС подвела итоги бесплатного обучающего онлайн-кэмпа для детей в рамках федерального цифрового проекта «Поколение М». В число призеров, выбранных среди талантливых детей со всей России, вошли школьники из Волгоградской области – двенадцатилетний Максим Гнездовский и тринадцатилетняя Юлия Нимкина из Суровкино, а также четырнадцатилетняя Ульяна Смирнова из Волгограда.
Мероприятия в онлайн-формате проходили в телеграм-аккаунте «Поколение М» в новогодние каникулы. Каждый день участники осваивали одно из творческих направлений: контент-мейкинг, журналистика, вокал, танцы и фотография. Наставниками в необычном лагере выступили блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие. Для победы нужно было снять видеоролики, исполнить несколько каверов, подготовить контент для блога, сделать портреты и выучить хореографический этюд. За свою активность школьники из Волгоградской области вместе с другими одаренными участниками были отмечены жюри проекта специальными призами «Поколения М».
Всего в новогоднем онлайн-кэмпе приняли участие более двух тысяч российских школьников из 29 регионов страны как из городов-миллионников, так и совсем небольших населенных пунктов. Самым малочисленным стало село Ундино-Поселье Забайкальского края с населением 888 жителей.
— Школьники из Волгоградской области уже не в первый раз становятся призерами творческих конкурсов нашего проекта. Онлайн-лагерь стал для участников еще одним удобным и современным форматом, дающим шанс показать свои способности и с пользой провести время. Очень ценно, что несмотря на любые расстояния, дети могут получать возможности для творческого развития и общаться со своими кумирамис помощью цифровых технологий, — рассказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Онлайн-кэмп стал частью благотворительного проекта по развитию детского творчества «Поколение М», который помогает школьникам прокачивать свои таланты в различных творческих направлениях на интерактивной платформе www.pokolenie.mts.ru/. Юные участники проекта не только борются за по-настоящему ценныепризы – стажировки в известных российских творческих объединениях, участие в концертах со своими кумирами и персональные выставки работ, но и помогают спасать жизни. Все онлайн-активности участников проекта в группах и на сайте проекта конвертируются в деньги и переводятся на лечение тяжелобольных детей.Присоединиться к всероссийскому онлайн-проекту«Поколение М» может любой желающий.
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