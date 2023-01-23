Расследования

«Проводка здесь была гнилая»: за 10 дней до трагедии в сгоревший аварийный дом в Волгограде вызывали электриков

Расследования 23.01.2023 14:10
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23.01.2023 14:10


Аварийный дом №12 по переулку Фабричный в Волгограде, сгоревший на рассвете 23 января, находился в ужасном состоянии. И хуже всего обстояли дела с электропроводкой. Об этом рассказал ИА «Высота 102» родной брат погибшей в пожаре 45-летней Ирины Удовиной Геннадий.

– Где-то дней десять назад в доме вдруг пропало электричество, – рассказал мужчина. – Мне пришлось потратить несколько часов, чтобы решить эту проблему. В управляющих компаниях, куда я дозванивался, отрекались от этого дома. Да и кому нужно это старье? Только квартплату плати, больше здесь никто ничего не хотел делать. В конечном итоге удалось вызвать аварийную бригаду электросетей. Они что-то отремонтировали, свет появился. Но с электричеством  здесь в последнее время все было плохо. Когда Ирина включала стиральную машинку, часто выбивало автомат. 


Сестре Геннадия, когда вспыхнул пожар, к сожалению, не удалось выбраться из загоревшегося  дома. 

– В квартире Ирина находилась со своим мужем Николаем, их сын Алексей, к счастью, находился в области, – рассказывает Геннадий. – Николай не смог спасти свою жену. Он открыл дверь в ее комнату, а оттуда вырвалось пламя – его всего обожгло. Николай, как был, в трусах и носках еле успел выскочить на улицу. Я ему уже позже привез одежду. 

Николая, по словам Геннадия, увезли в отделение полиции. 

– Я ему привез бутерброды, термос, но он ничего не хочет, попросил таблетку аспирина – его всего трясет, он ведь почти раздетый выбежал на мороз, – рассказывает Геннадий. 


По словам родственника погибшей Ирины, он не знает, где будут жить осиротевший сын его сестры со своим отцом. 

– Одной семье в администрации города предложили переехать в жилье на ул. Хользунова, – считает Геннадий. – Сколько можно ждать переселения? Последние пятнадцать лет только и слышим обещания. Здесь весь поселок ветхий. Эти дома раньше алюминиевому заводу принадлежали, потом их передали на баланс города. Но состояние их ухудшалось с каждым годом. В доме, где жила моя сестра, в стене была огромная трещина. Но это никого не волновало. За последние годы здесь расселили только одну двухэтажку – дом №8 на ул. Шкирятова. А жильцам других даже не называли конкретную дату переселения. 

Геннадий выразил надежду на объективную оценку ситуации следственными органами. 

– Очень надеюсь, что следователи разберутся, почему загорелся дом и погибла моя сестра. Если это произошло из-за ветхого состояния двухэтажки, чиновники должны всем остальным жильцам предоставить постоянное жилье. Это мое мнение, – подчеркнул Геннадий. 


Племянница погибшей Ирины Регина разделяет негодование дяди.

– Как можно было признать дом аварийным  и оставить людей здесь жить? – возмущается девушка. – Моей тете и ее родным даже не обещали, когда их переселят. Кто доживет, получается, тот и переедет? Но моя тетя, к сожалению, не дожила. Виновных в ее гибели необходимо найти и наказать. 

Между тем, напомним, ранее мэрия отчиталась о решении жилищного вопроса семьи из трех человек, проживавшей в сгоревшем доме. Ей предоставили жилье на ул. Хользунова на условиях социального найма. Еще две семьи, как заверили в мэрии, в жилье не нуждаются. 

При этом вопросом предоставления жилья семье погибшей женщины в мэрии еще не занимались. 

– С остальными семьями (кроме трех семей, о которых сообщалось ранее) работа продолжается. Родственники погибшей в комитет жилищной политики до сих пор не обратились, – пояснили в администрации. 

В мэрии также уточнили информагентству, что ранее после признания дома по адресу пер. Фабричный,12 аварийным, жильцам предлагалось разместиться в помещениях маневренного фонда до завершения процедур по расселению.

– Однако в силу различных причин граждане отказались от муниципального жилья, – сообщили в администрации Волгограда. 

Напомним, сегодня ночью в Тракторозаводском районе сгорела двухэтажка, признанная аварийной в 2020 году. В пожаре погибла 45-летняя женщина. Следователи и эксперты работают на месте происшествия. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 


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