В администрации Волгограда сообщили о решении жилищного вопроса семьи, которая осталась без крова после пожара в доме №12 по переулку Фабричный. Другим двумя семьям, как говорится в комментарии администрации города, жилье не понадобилось.

– Первая семья из пострадавшего в пожаре дома по адресу пер. Фабричный,12 получает новое жилье. В двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из домов на ул. Хользунова, переезжает семья из 3 человек. Квартира площадью 47,9 квадратных метров предоставляется им по договору социального найма. Ранее они, как и большинство жильцов пострадавшего дома, также проживали в жилом помещении на основании договора социального найма, – сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.

Еще две семьи, как уточнили в мэрии, заверили, что не нуждаются в предоставлении им муниципального жилья. Так, одна из них на момент пожара уже фактически проживала в Волгограде по другому адресу, а вторая зарегистрированная в доме семья фактически переехала на постоянное место жительства в Москву.

Напомним, сегодня ночью загорелся двухэтажный аварийный дом №12 по переулку Фабричный. На месте пожарища было обнаружено тело 45-летней женщины, проживавшей в данном доме. Следователи СУ СК по Волгоградской области приступили к изучению обстоятельств трагедии, на месте работают эксперты. После окончания доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото Павла Мирошкина