



ВТБ Лизинг профинансировал пять тяжелых самосвалов HOWO T5G для волгоградской дорожно-строительной компании. Машины общей стоимостью 36,5 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга с авансом 10% на срок 5 лет для перевозки песка и щебня, необходимых при строительстве объездной дороги вокруг Волгограда. Поставщиком техники выступила компания «ВолгоградСкан», официальный дистрибьютор HOWO в России.

В течение срока финансовой аренды дорожно-строительная компания сможет уменьшить налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Благодаря налоговым преимуществам стоимость владения машинами по договору лизинга для компании уменьшится более чем на 14 млн рублей. Такие преференции доступны для компаний на общей системе налогообложения.

Проект объездной дороги вокруг Волгограда включает в себя три этапа. Первый – с южной стороны Волгограда соединит астраханское направление трассы Р-22 «Каспий» с элистинским, а также с региональной автодорогой «Волгоград - Котельниково - Сальск». Второй — от московской трассы до пересечения с федеральной трассой А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский». Третий - свяжет между собой первые два и обеспечит непрерывное транспортное сообщение вокруг Волгограда. Общая протяженность дороги составит более 70 км. В 2024 году начнется движение по первой части автодороги.