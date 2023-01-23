Экономика

ВТБ Лизинг передал самосвалы для строительства объездной дороги вокруг Волгограда

Экономика 23.01.2023 10:37
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23.01.2023 10:37


ВТБ Лизинг профинансировал пять тяжелых самосвалов HOWO T5G для волгоградской дорожно-строительной компании. Машины общей стоимостью 36,5 млн рублей переданы на условиях финансового лизинга с авансом 10% на срок 5 лет для перевозки песка и щебня, необходимых при строительстве объездной дороги вокруг Волгограда. Поставщиком техники выступила компания «ВолгоградСкан», официальный дистрибьютор HOWO в России.
В течение срока финансовой аренды дорожно-строительная компания сможет уменьшить налогооблагаемую базу за счет налога на прибыль и возврата НДС со всех лизинговых платежей. Благодаря налоговым преимуществам стоимость владения машинами по договору лизинга для компании уменьшится более чем на 14 млн рублей. Такие преференции доступны для компаний на общей системе налогообложения.
Проект объездной дороги вокруг Волгограда  включает в себя три этапа. Первый – с южной стороны Волгограда соединит астраханское направление трассы Р-22 «Каспий» с элистинским, а также с региональной автодорогой «Волгоград - Котельниково - Сальск». Второй — от московской трассы до пересечения с федеральной трассой А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский». Третий - свяжет между собой первые два и обеспечит непрерывное транспортное сообщение вокруг Волгограда. Общая протяженность дороги составит более 70 км. В 2024 году начнется движение по первой части автодороги.
В 2022 году ВТБ Лизинг профинансировал в два раза больше техники HOWO, чем годом ранее. Доля модели HOWO HW76 с колесной формулой 8х4 в продажах марки составила 44%. Самосвалы HOWO мощностью 400 л.с. предназначены для перевозки различных строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов. Грузоподъемность HOWO T5G составляет 32 тонны, объем кузова 20 м3. Техника передана подразделением ВТБ Лизинг в Волгограде. 

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