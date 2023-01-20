



В Волгоградской области особенно часто кредиты на образование в Сбербанке берут для обучения в Волгоградском государственном медицинской университете – 3,4% от всех образовательных кредитов, которые оформляются в Поволжье.

Также среди лидеров: Волгоградский государственный университет (2,9%) и Волгоградский государственный социально-педагогический университет (2,3%).

Отметим, что всего в регионе с января по ноябрь 2022 года клиенты Сбера оформили образовательных кредитов на общую сумму более 55 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, а их количество выросло более чем в 1,7 раз. Наиболее часто такие кредиты в 2022 году оформляли молодые люди от 14 до 25 лет – 90%.





Наталья Демина управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Качественное образование – это основа, которая помогает в дальнейшем успешно развиваться, строить свою жизнь и карьеру. Важно иметь возможность выбрать профессию по призванию, не ограничиваясь в этом деле вопросом финансовой доступности. Сбербанк, нацелен на то, чтобы максимально учитывать запросы молодежи, предоставляя заёмные средства на обучение. Наши образовательные кредиты уже хорошо известны в регионе. Они востребованы у наших клиентов, количество выдаваемых займов продолжает увеличиваться».















