В Волгоградской области задержали браконьера за убитую косулю

Происшествия 20.01.2023 09:56
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20.01.2023 09:56
Полицейские задержали в Волгоградской области 46-летнего местного жителя по подозрению в браконьерстве. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, мужчина подстрелил одну косулю на территории охотничьего хозяйства «Луковское» в Нехаевском районе. При проверке документов он не смог предъявить разрешение на отстрел копытных животных.
Туша косули и ружье изъяты. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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