Экономика

«Росгосстрах» обеспечит полисами ДМС сотрудников трубного завода в Волгоградской области

Экономика 19.01.2023 10:09
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19.01.2023 10:09


Волгоградский филиал компании «Росгосстрах» пролонгировал договор добровольного медицинского страхования более чем 8 тыс. сотрудников расположенного в регионе крупного трубного завода.

В комплексную программу ДМС входят амбулаторно-поликлиническое обслуживание, стоматология, плановая и экстренная госпитализация, реабилитационно-восстановительное лечение. Застрахованные работники предприятия смогут обращаться за медицинской помощью в ведущие клиники Волгоградской области, а также воспользоваться набирающими популярность телемедицинскими сервисами.
 
Сумма ответственности «Росгосстраха» по договору составляет свыше 8 млрд рублей. 

-Мы не первый год обеспечиваем защиту здоровья сотрудников этого предприятия, и застрахованные могли убедиться в том, что страховщик в полной мере выполняет все взятые обязательства и обеспечивает клиентам достойный уровень сервиса, — говорит директор Волгоградского филиала «Росгосстраха» Юрий Овчаров. — Наша компания входит в число лидеров на рынке ДМС, накопленный за годы работы на этом направлении опыт позволяет подобрать оптимальные программы медицинского страхования и обслуживания с учетом потребностей конкретного клиента. Мы понимаем, что добровольное медицинское страхование — важная часть социального пакета, которая характеризует ответственность работодателя перед своими сотрудниками, и стараемся помочь нашим корпоративным клиентам сохранять этот пакет даже в непростой экономической ситуации.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.

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