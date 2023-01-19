В Волгоградской области 36-летняя женщина наладила выгодный, но вместе с тем опасный для здоровья человека бизнес. Как стало известно ИА «Высота 102», предприниматель продавала жителям региона контрафактную незамерзающую жидкость, в которой эксперты обнаружили метиловый спирт. Накануне сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России провели обыски на складе, который женщина арендовала в Городищенском районе.







– По версии оперативников, женщина приобретала продукцию на территории других регионов и реализовывала ее оптовыми партиями постоянным покупателям – физическим и юридическим лицам, – рассказали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Экспертиза, проведенная специалистами Экспертно-криминалистического центра регионального главка, показала, что в изъятых образцах продукции содержится метиловый спирт, использование которого при изготовлении стеклоомывающей жидкости запрещено.

На складе в Городищенском районе полицейские изъяли почти 50 тысяч литров стеклоомывающей жидкости без маркировки, предусмотренной законодательством РФ. Стоимость изъятой партии, по предварительным данным, составляет не менее 2 миллионов рублей.

– Экспертами также выявлено и несоответствие объема в реализуемых потребителям емкостях: из заявленных на этикетках 5 литров в канистрах содержалось чуть больше 4 литров жидкости, – уточняют полицейские.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области