«Открытие Авто»: больше половины из топ-20 популярных автомобилей с пробегом подешевели за год





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные машины с пробегом в течение всего 2022 года. Оценка проводилась на основе данных компании Haraba на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном в России по продажам подержанных автомобилей. В декабре три четверти из наиболее востребованных автомобилей с пробегом снизили ценники, а 11 из 20 самых популярных машин подешевели по сравнению с началом года. Сильнее других (на 6-8%) ценники уменьшили продавцы баварских седанов 3-серии и кроссоверов BMW X5. В то же время владельцы вседорожников Toyota, а также паркетников Kia Sportage продолжали просить за свои машины на 10-15% больше.

Колебания цен на рынке автомобилей с побегом в прошедшем году в большой степени зависело не столько от привычных факторов - количества представленного товара, спроса и сроков его продажи, сколько от панических настроений на рынке, которые проявились как на фоне начала «военной спецоперации», так и после объявления о мобилизации. Большинство автовладельцев могли внепланово снимать объявления с классифайдов, экстренно поднимали цены до заоблачных высот, аврально пытались продать машину в связи с эмиграцией. Так или иначе, но с течением времени, не сумев реализовать товар по высоким ценам, свои ожидания от прибыли по сделке многим пришлось скорректировать. Однако на рынке автомобилей с пробегом в целом этот процесс стал заметен лишь ближе к концу осени и набрал обороты в декабре.

Так, 75% автомобилей из выбранных нами топ-20 наиболее востребованных на вторичном рынке в декабре подешевели. А для 11 из них итоговые средние ценники оказались даже ниже, чем в январе 2022 года, то есть до начала массового «бурления» рынка.

Среди машин, которые по итогам года «отскочили» в цене заметнее других, оказались прежде всего модели BMW. За седаны 3-серии, которые продавались за 3,77 миллиона, стали просить на 308 тысяч рублей (-8,2%) меньше. «Бумер» X5 подешевел на 6,4% (или на полмиллиона рублей), а бизнес-класс BMW 5-серии на 5,2% (или 235 тысячи рублей). В число автомобилей, которые в декабре можно было купить дешевле, чем в начале года, также вошли Nissan X-Trail (-5,3%), Skoda Octavia (-4,6%), Volkswagen Tiguan (-2%), Mercedes-Benz E (-1,8%) и две модели Lada – Granta (-2,6%) и Niva Legend (-1,2%).

В то же время в наш список попали автомобили, цена на которые почти не уменьшилась или выросла в пределах 1-4%. Их шесть. Это четыре седана B-класса - Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Vesta. Надо заметить, что в ноябре большая часть этих малолитражек стоила в среднем на 40-80 тысяч рублей дороже, что для покупателей таких машин довольно ощутимая сумма. В этом же диапазоне нашли себя еще два недавно самых популярных компактных кроссовера России – Renault Duster (1,43 миллиона; -0,7%) и Hyundai Creta (1,67 миллиона; +1,2%). Запасы по обоим паркетникам, которые еще ни разу не выходили на вторичный рынок, исчисляются сотнями тысяч штук. Тем не менее владельцы едва ли будут спешить от них избавляться из-за отсутствия равнозначной по деньгам альтернативы.

И наконец, в число редких машин нашего рынка, которые так и не вернулись в докризисные ценовые рамки начала года, попали три а/м Toyota - Land Cruiser Prado, RAV-4 и Camry (рост 6,6-12,7%), а также паркетник Kia Sportage (+15,7%).

Говорить о восстановлении объемов вторичного рынка пока рано. Тем не менее он остается в разы крупнее ритейла новых машин. По разным оценкам, в течение 2022 года по подержанной технике состоялось от 4,6 до пяти миллионов сделок, а общее падение этого сектора авторитейла приблизилось к 20%. При этом количество предложений на рынке уже осенью и в декабре стало приближаться к прошлогодним значениям. Это дает надежду на то, что после традиционного январского затишья количество сделок в феврале и весной может еще подрасти до полумиллиона в месяц.

Однако тем, кому необходимо продать машину, едва ли стоит ждать окончания января. Особенно это касается владельцев автомобилей премиальных марок и вседорожников. Цены по многим моделям в этом сегменте были взвинчены до таких высот, что оказались гораздо выше покупательной способности. И их снижение в ноябре-декабре только начинало набирать обороты. В январе оно с большей долей вероятности продолжится. А вот владельцем свежих автомобилей в более демократичных диапазонах цен можно, пожалуй, не торопиться. Здесь в ближайшие месяц-два едва ли будут какие-то серьезные колебания цен.

Топ-20 популярных* автомобилей с пробегом по динамике изменения цен за ноябрь 2022 года



