Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ в декабре 2022 г. выросла на 40%





Чистая прибыль «Сбера» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в декабре 2022 г. выросла на 40% и достигла 125,5 млрд руб., сообщает ТАСС с отсылкой на опубликованную сокращенную отчётность банка.





По итогам всего 2022 года банк получил 300 млрд рублей чистой прибыли. Рост чистого процентного дохода банка в декабре составил 19,5% в годовом выражении (до 176,5 млрд руб.), а за 2022 год — 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. Чистый комиссионный доход Сбербанка вырос в декабре 2022 года на 16,7% — до 67,5 млрд руб., за весь 2022 год — на 6,2% — до 614,8 млрд руб.





Розничный кредитный портфель Сбербанка в декабре вырос на 1,7% — до 12 трлн руб., с начала 2022 г. увеличился на 12,9%. Отмечается, что главным драйвером роста портфеля стала ипотека: на конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7,7 трлн руб., увеличившись более, чем на 20% за год.



