Экономика

«Открытие Авто»: доля китайских брендов на российском авторынке может удвоиться по итогам 2023 года

Экономика 16.01.2023 17:10
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16.01.2023 17:10


Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») оценили продажи китайских автомобилей в 2022 году и перспективы развития брендов из Поднебесной в 2023. Несмотря на уверенные продажи, нарастить бизнес в абсолютных показателях не получилось, зато вышло увеличить долю рынка в 2 раза (с 7% до 18%) и заработать по максимуму. В этом году доля «китайцев» скорее всего также удвоится и превысит треть российского авторынка.
Немало предыдущих лет китайские бренды работали на нашем рынке, декларируя убытки. Даже в 2021г., когда продажи всех чайна-марок впервые с 2013 года подобрались к 120 тысячам машин, об убытках не отчиталась разве что Chery.
В 2022 году в условиях глобального дефицита автомобилей представители Поднебесной могли бы очень серьезно нарастить бизнес в «штуках». Однако вместо этого решили зарабатывать по максимуму на каждой сделке и предписывать дилерам торговать по таким ценам, которые превышают прайсы китайского рынка в 2-2,5 раза. Именно этим по большей части объясняется тот факт, что все вместе взятые китайские бренды продали в 2022 г. году 123,5 тысячи машин, то есть примерно столько же, сколько в 2021г. Однако их доля рынка на фоне снижения абсолютных показателей продаж увеличилась за год с 7% до 18%.
При этом лидером среди авторитейлеров Поднебесной стала марка Chery. Силами почти двухсот ее дилеров, которых оказалось в итоге в полтора раза больше, чем годом ранее, было реализовано 38,5 тысячи машин, на 4% больше, чем год назад.
Потерявший лидерство Haval не спешил столь же авральными темпами раздавать франшизы. По итогам года его сеть по сравнению с Сhery оказалась почти в два раза меньше. Тем не менее было реализовано 33,6 тысячи автомобилей (-14%).
Бизнес белорусско-китайской Geely (24,4 тысячи а/м; -1%) постепенно почти вернулся к объемам прошлого года. Но его дальнейший рост в нашей стране сдержали ценники, прибавившие за год по некоторым моделям до 60%. Кроме того, дилеры так и не дождались новинки Geely Monjaro – несомненно, одного из лучших на сегодня китайских кроссоверов. Разве что самые предприимчивые авторитейлеры еще в сентябре стали его завозить по каналам параллельного импорта.
Отметить нужно и другие марки из Поднебесной. Подобравшийся ближе всех к лидерам Exeed стараниями 102 дилеров реализовал 13,7 тысячи машин. На фоне того, что в 2021 году марка, по сути, только начинала у нас бизнес, ее рост продаж за 12 месяцев составил 264%. Примерно такими же по обширности сетями обзавелись в России Changan (5,6 тысячи а/м; - 1%), FAW (2,3 тысячи; -28%) и дебютировавшая в октябре прошлого года Omoda (1 521 а/м). Еще несколько «китайцев» не смогли последовать примеру коллег ни в продажах, ни в увеличении количества торговых точек, но номинально в России присутствовали - JAC, GAC, Lifan, Foton и Brilliance.
Бухгалтерские отчеты о том, сколько заработали чайна-марки в текущем году в России, традиционно появятся лишь через несколько месяцев. Однако о планах по дальнейшему росту их бизнеса на нашем рынке кое-что известно уже сейчас. Так, грандиознее других они у группы Chery. Совместно с Exeed и Omoda они рассчитывают продать в России в 2023 году до 200 тысяч автомобилей. Как минимум удвоить результат прошедшего года хотели бы в Geely. Естественно, будет наращивать обороты и Haval. В помощь дилерам, помимо пикапов Great Wall, начнутся поставки бренда Tank с претензией на премиум. С большой долей вероятности до России могут официально, а не только по каналам параллельного импорта, добраться новинки марок Hongqi, HiPhi, BAIC.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:
– Все это позволяет говорить о том, что при удачном стечении обстоятельств общие продажи «китайцев» в России могут в текущем году подобраться к 300 тысячам машин. С учетом прогнозируемых экспертами «Открытие Авто» общих продаж российского авторитейла в 2023 года на уровне 800 тысяч новых легковых и LCV автомобилей за 2023 год и отсутствии каких-либо дополнительных внешнеполитических эксцессов доля брендов из Поднебесной на рынке скорее всего удвоится и составит 35-37%.  

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