Экономика

ВТБ: бухгалтерский сервис Cifra стал доступен юридическим лицам

Экономика 16.01.2023 15:20
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16.01.2023 15:20


ВТБ расширил функционал мобильной бухгалтерии Cifra для клиентов среднего и малого бизнеса. Теперь сервис стал доступен не только индивидуальным предпринимателям, но и юридическим лицам.

Сервис Cifra для автоматизированного ведения бухгалтерии и аутсорсинга могут использовать ООО на основной (ОСНО) и упрощенной (УСН) системах налогообложения. Он позволяет дистанционно вести бухучет и решать все вопросы, связанные с расчетом и оплатой налогов, сдачей отчетности в ФНС и фонды, а также проводить экспресс-аудит и безлимитно получать консультации в чате от специалистов. Команда сервиса консультирует пользователей по всем бухгалтерским вопросам, помогает с кадровым учетом и расчетами с сотрудниками, а также готовит ответы на запросы налоговой.

Приложение Cifra установили уже более 130 тысяч пользователей. По данным банка, самые распространенные сферы деятельности среди клиентов цифровой бухгалтерии − торговля, в том числе на маркетплейсах, различные сферы услуг − перевозки, консалтинг, строительно-монтажные работы и другие.

-Мы активно развиваем линейку бизнес-сервисов для предпринимателей, чтобы они могли закрывать большинство операционных вопросов с помощью ВТБ. Аутсорсинг бухгалтерии − одна из наиболее востребованных услуг для среднего и малого бизнеса, поэтому мы улучшаем сервис Cifra, предназначенный для решения этой задачи. Мы ожидаем, что после расширения функционала с учетом потребностей юридических лиц, сервис будет более популярен у производственных компаний, в строительном бизнесе, оптовой торговле и других сферах предпринимательства, − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.
Сервис Cifra доступен клиентам ВТБ и других банков.





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