Пожар, в котором погибла 67-летняя женщина, произошел накануне Старого Нового года в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, трагедия произошла в селе Вязовка, где загорелся деревянный частный дом.

В домовладении площадью 105 кв.м. полыхали домашние вещи на площади 21 кв.м.

Пожарные расчеты боролись с огнем больше часа. На месте пожара было обнаружено тело пенсионерки, которая проживала в этом доме. Причина возгорания устанавливается.

Фото из архива V102.RU