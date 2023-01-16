



В Волгограде прошла дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта, проведенная Сбером совместно с администрацией Волгоградской области. В ходе мероприятия были рассмотрены примеры практик в сфере цифровизации госуправления, здравоохранения, экологии, образования, а также создания цифровых сервисов для граждан, влияющих на качество жизни. В работе сессии приняли участие руководители Сбербанка и органов власти Волгоградской области, г. Волгограда и г. Волжского.





Формат проведения дизайн-сессии предусматривал разделение участников на команды, каждая из которых рассматривала сферы применения современных технологий и предлагала идеи по внедрению искусственного интеллекта в конкретных отраслях. В частности, речь шла о приоритетных проектах для Волгоградской области в рамках стратегии развития региона до 2030 года.





Участники мероприятия совместно с экспертами Сбера в области искусственного интеллекта (Sber AI)подготовили кейсы применения ИИ в таких сферах, как: медицина, образование, ЖКХ, дорожное хозяйство, госуправление, экология и др.













Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:





«Сбер активно занимается разработкой и совершенствованием технологий искусственного интеллекта и цифровизацией процессов. Множество решений мы применяем в своей операционной деятельности и видим, что благодаря этому бесшовность клиентского пути и надежность банковских сервисов значительно улучшаются. Сегодня, на дизайн-сессии в Волгограде, мы вместе с администрацией региона обсудили проекты, которые можно масштабировать за счет интеграции лучших практик Сбера. Уверен, что это позволит существенно повысить уровень государственных услуг и улучшить качество жизни жителей Волгоградской области».





Владимир Авербах, Старший управляющий директор, начальник управления Национального развития AI Сбербанка:





«Переход на современную модель государственного управления с использованием машинного обучения и больших данных – одна из приоритетных задач, сформулированных Президентом на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022. Такой переход невозможен без ИИ-трансформации регионов. Волгоградская область сейчас в авангарде трансформации, и мы рады возможности делиться накопленной экспертизой и опытом».





Андрей Бочаров, губернатор Волгоградской области:





«В Волгоградской области представлен целый ряд IT-компаний — как правило, это небольшие бизнесы и старт-апы, которые активно работают над технологиями искусственного интеллекта, в первую очередь над обработкой больших массивов данных. Кадровую и научную поддержку им оказывают наши вузы и научно-исследовательские институты. Кроме того, сейчас мы приступили к созданию в Волгограде филиала Всероссийского инновационного центра. Проект реализуется с господдержкой и нацелен на то, чтобы таких динамично развивающихся компаний в нашем регионе было как можно больше. Мы также приступили к созданию в Волгограде специализированного IT-парка, который начнём строить в ближайшее время».





Напомним, что Сбер как центр компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и сторона соглашения с Правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли «Искусственный интеллект» активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года.



