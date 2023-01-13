Экономика

Сбер проанализировал будущее климатической повестки в банках России и других стран

Экономика 13.01.2023 15:15
0
13.01.2023 15:15


Сбер представил исследование «Будущее климатической повестки в банках» по итогам анализа десяти крупнейших российских банков по размеру активов и 20 зарубежных банков — лидеров ESG-повестки. Отчёт рассказывает о будущем климатических стратегий отечественных банков и направлениях развития российской климатической повестки.

Как показало исследование, по сравнению с ведущими международными финансовыми институтами крупнейшие банки России в большинстве своём пока не имеют ключевых элементов управления климатическими аспектами: климатических стратегий, политик, целей, отчётности и оценки выбросов парниковых газов по охватам 1, 2 и 3.

При этом климатическая повестка сохраняет свою актуальность, поскольку находится вне политического контекста. Основными драйверами этой повестки остаются: 1) физические последствия изменения климата, которые влияют на экономику и финансовую отрасль; 2) международная повестка и зарубежные партнёры, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 3) развитие национальной регуляторной среды; 4) взятые на себя добровольные обязательства (соответствие рекомендациям TCFD, Принципам ответственной банковской деятельности Финансовой инициативы ЮНЕП и Глобальному договору ООН).

Дальнейшему развитию климатической повестки в банковской сфере мешает ряд барьеров: недостаточная поддержка государства, отсутствие экономических стимулов для низкоуглеродных инвестиций, трудности расчёта воздействия кредитного портфеля и нехватка профессиональных компетенций.

Как отмечают эксперты Сбера, верифицированная информация об устойчивом развитии заёмщика, особенно данные о выбросах парниковых газов, позволит банкам более точно оценить потенциальные риски и выстроить стабильную бизнес-модель с учётом климатических факторов.

Пока что российские банки отстают от ведущих международных финансовых учреждений в части реализации климатической повестки. Только 30% оценили объёмы выбросов парниковых газов от своей деятельности по охватам 1 и 2 (в мире — 75%), 10% подготовили климатические отчёты (в мире — 35%). Сбер в 2021 году одним из первых утвердил свою климатическую стратегию до 2023 года. При этом всего три банка, включая Сбер, поставили перед собой цель по достижению углеродной нейтральности.

- По разным оценкам, изменение климата увеличит частоту банковских кризисов по всему миру на 26–248%, а спасение неплатёжеспособных банков станет дополнительным финансовым бременем в 5–15% ВВП в год и удвоит государственный долг по отношению к ВВП. Так что банки напрямую заинтересованы в том, чтобы минимизировать климатические изменения. Это направление сейчас активно развивается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, чьи инвесторы активно применяют к российским партнёрам требования по соответствию ESG-практикам, аналогичные европейским. Сбер включился в эту работу ещё в 2022 году и выпустил свой первый отчёт о воздействии, в котором раскрывается информация о соответствии принципам и целям международных инициатив, - комментирует Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка.

Обязательства по построению инфраструктуры для перехода к низкоуглеродной экономике и интеграции климатических рисков в кредитно-денежные процессы могут взять на себя центральные банки различных государств. Однако участники рынка обеспокоены тем, что это повысит стоимость банковских услуг.

Тем не менее пока не все российские банки осознают ценность низкоуглеродного инвестирования, считая инвестиционные кредиты на зелёные проекты либо менее выгодными, либо слишком рискованными. Низкоуглеродные проекты пока не получили широкого развития в стране, что не позволяет на практике оценить экономические преимущества и риски инвестиций в них.

Кроме того, российские банки сталкиваются с трудностями при оценке углеродного следа своих инвестиционных портфелей в силу отсутствия или нехватки информации. Это касается как самих данных, предоставляемых заёмщиками, так и понимания подходов и алгоритмов к сбору такой информации.

 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
13.01.2023 14:00
Экономика 13.01.2023 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2023 13:27
Экономика 13.01.2023 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2023 11:25
Экономика 13.01.2023 11:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.01.2023 09:49
Экономика 13.01.2023 09:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2023 16:21
Экономика 12.01.2023 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2023 14:23
Экономика 12.01.2023 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2023 14:18
Экономика 12.01.2023 14:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2023 11:05
Экономика 12.01.2023 11:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2023 10:48
Экономика 12.01.2023 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.01.2023 08:05
Экономика 12.01.2023 08:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.01.2023 19:08
Экономика 11.01.2023 19:08
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.01.2023 15:29
Экономика 11.01.2023 15:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.01.2023 15:26
Экономика 11.01.2023 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.01.2023 11:32
Экономика 11.01.2023 11:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.01.2023 11:07
Экономика 11.01.2023 11:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:01
«Болезнь темной комнаты»: волгоградский врач-инфекционист рассказала, как распознать опасную корьСмотреть фотографии
19:35
«Предложили откачать самой»: в Волгограде жильцы дома сидят без отопления из-за разрытых трубСмотреть фотографии
19:14
В Волгограде для перехода на отечественное ПО увеличат штат центра информтехнологийСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде прокуроры помогли инвалиду без жилья справить новосельеСмотреть фотографии
18:02
На Украине погиб 48-летний Андрей Барышников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:14
«Это фильм ужасов»: в Волгограде жители подъезда многоэтажки ждут тепла четвертый деньСмотреть фотографииCмотреть видео
16:58
Волгоградская облдума закупает шоколад с портретами героев войны на 1 миллион рублейСмотреть фотографии
16:11
В Волгоградской области простились с погибшим в СВО 32-летним бойцом ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
15:32
Турчак подтвердил сохранение отсрочки от мобилизации отцам троих детейСмотреть фотографии
14:54
«Тапочки к полу примерзают»: волгоградка осталась без отопления за 4000 рублей в месяцСмотреть фотографии
13:56
Депутаты Волгоградской облдумы одобрили закон о соцподдержке вдов участников СВОСмотреть фотографии
13:27
Банк Уралсиб предлагает ипотеку с отсрочкой первоначального взносаСмотреть фотографии
13:13
В МО РФ дали пояснения по отсрочке от мобилизации многодетным отцамСмотреть фотографии
13:05
Расстрелявшему водителя «Жигулей» в Волгограде дали 11 лет колонииСмотреть фотографии
12:05
«Девочку выписали»: стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусомСмотреть фотографии
12:02
«Нам говорили, вы кто такие?»: суд в Волгограде запретил РЖД изолировать жителей поселка ради миллиардных прибылейСмотреть фотографии
11:34
Волгоградка украла с чужой карты 78 тысяч на таблетки от головыСмотреть фотографии
11:33
Перед Рождеством пропал волгоградец с провалами в памятиСмотреть фотографии
10:38
На севере Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области мать нашла в ванной мертвого сынаСмотреть фотографии
10:03
В Волгоградской области начались первые выплаты единого пособия для семей с детьмиСмотреть фотографии
09:59
Нападение собак на жителя Волжского попало на видеоСмотреть фотографии
09:49
Банк Уралсиб снизил ставки по ипотекеСмотреть фотографии
09:35
«Ехал из Пензы»: в Волгоградской области поймали водителя с «виртуальными» правамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:16
«Приходили из прокуратуры»: в Волгограде коммунальщиков заставили растопить ледяную пещеру в подъездеСмотреть фотографии
07:45
Никто ничего не замечал: в квартире спустя месяц нашли мумифицированное тело волгоградкиСмотреть фотографии
23:33
Глава СК затребовал доклад о ДТП с автобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:19
«Золотое сердце» из тропиков расцветает по ночам под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:40
Материалы о сливе нефтешлама на почву в Волгограде переданы в полициюСмотреть фотографии
20:17
Волгоградский цирк расширят ради комфорта животныхСмотреть фотографии
 