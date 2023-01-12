Расследования

Саратовца спустя 20 лет судят за изнасилование волгоградской школьницы

Расследования 12.01.2023 12:05
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12.01.2023 12:05


В Городищенский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело об изнасиловании, совершенном 20 лет назад. Как стало известно ИА «Высота 102» фигурантом выступает 45-летний житель Саратовской области. 

— Постановлением Городищенского районного суда подсудимому В. продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 июня 2023 года. Судебное слушание по настоящему уголовному делу назначено на 24 января 2023 года, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. — Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении не признает. Рассмотрение дела состоится в закрытом режиме.

По версии следствия, в феврале 2002 года ранее судимый В., находился у завода ООО «СП имени 62 Армии» в Городищенском районе Волгоградской области. Мужчина распылил перцовый баллончик, напал на 14-летнюю Н. Угрожая несовершеннолетней ножом, нападавший отвел школьницу в сторону гаражей, где совершил над ней насилие, после чего скрылся.

Как уточнили в пресс-службе судов региона, в 2022 году при изучении материалов дела сотрудники СКР приняли решение о возобновлении предварительного следствия и проведении дополнительных следственных действий. 

— 27 октября 2022 года В. задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ — изнасилование, повлекшее заражение потерпевшей венерическим заболеванием, — добавили в объединенной пресс-службе. 

Как удалось выяснить журналистам ИА «Высота 102», на момент совершения преступления подозреваемому было 25 лет. Ранее фигурант уголовного дела был неоднократно судим в Саратовской области и Республике Коми. Первый срок мужчина получил в 1992 году за покушение на убийство с целью скрыть другое преступление, изнасилование, разбой, кражу и грабеж. Освободился в ноябре 2000 года. Через два года снова был осужден за кражу, а в 2004-м — опять за изнасилование. 

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