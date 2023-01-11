Расследования

Бочаров обозначил приоритеты АПК на ближайшую десятилетку

Расследования 11.01.2023 12:50
0
11.01.2023 12:50


Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 января, провел совещание, на котором обозначил направления развития агропромышленного комплекса региона на ближайшие 10 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров связывает будущее АПК с внедрением инноваций, с технической и технологической модернизацией, производством новых продуктов переработки. 

Сегодня мы можем подтвердить, что Волгоградская область завершила непростой 2022 сельскохозяйственный год с очень достойными, а во многом даже рекордными результатами, обеспечив выполнение в полном объеме поставленных Президентом и Правительством нашей страны задач продовольственной безопасности, — сказал Андрей Бочаров в ходе совещания, проходившего в СП «Донское», подчеркнув, что Волгоградской области уже сегодня нужно активно включаться в построение новой агропромышленной политики страны. – Мы заложили хорошую основу для настоящего и будущего современного агропромышленного производства, которое будет на десятилетия вперед обеспечивать стабильное развитие отрасли. Нам необходимо смотреть в будущее. Но не со стороны мы должны наблюдать, а участвовать в формировании аграрной политики государства. У нас для этого все есть.

Чтобы сохранить позиции региона-лидера в сфере АПК, а также развивать потенциал, по словам Андрея Бочарова, уже сегодня нужно  сконцентрироваться на следующих задачах: 
  • инновационном развитии АПК, 
  • системной технической и технологической модернизации АПК, 
  • производстве новых продуктов ее переработки, отвечающих изменяющемуся спросу потребителей, 
  • реализации новых подходов в селекционной работе, в семеноводстве, племенном деле. 
Отдельно волгоградский губернатор в ходе совещания говорил о необходимости о поддержки малых форм хозяйствования, развитии кооперации, создании комфортных условий для жизни в сельской местности.

Отметим, что в Волгоградской области уже запланировано создание семеноводческо-селекционного центра, центра энтомологии и биологической защиты растений, племенных пунктов, площадок по производству комбикормов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.01.2023 14:47
Расследования 11.01.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 13:02
Расследования 11.01.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 11:36
Расследования 11.01.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2023 07:11
Расследования 11.01.2023 07:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 20:20
Расследования 10.01.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 17:37
Расследования 10.01.2023 17:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 16:46
Расследования 10.01.2023 16:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 15:45
Расследования 10.01.2023 15:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 14:24
Расследования 10.01.2023 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 11:54
Расследования 10.01.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 10:56
Расследования 10.01.2023 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2023 08:56
Расследования 10.01.2023 08:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2023 17:06
Расследования 09.01.2023 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2023 16:34
Расследования 09.01.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2023 15:53
Расследования 09.01.2023 15:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:47
«Вину не признала»: под Волгоградом садистку осудили на 4 года за насилие над падчерицейСмотреть фотографии
14:14
Волгоградца, захотевшего продажной любви, шантажом развели на 400 тысячСмотреть фотографии
13:21
«Нас просто смоет!»: в Волгограде из-за аварии канализация хлынула в квартиры горожанСмотреть фотографии
13:02
Все отрицает: депутат районной думы в Волгоградской области идет под суд за смертельное ДТПСмотреть фотографии
12:53
В Волгограде семья с четырьмя детьми замерзает в ледяной пещереСмотреть фотографииCмотреть видео
12:50
Бочаров обозначил приоритеты АПК на ближайшую десятилеткуСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде коварный должник обманул и жестоко убил приятеляСмотреть фотографии
11:23
Володин запустил опрос о необходимости запрета продажи энергетиков детямСмотреть фотографии
11:16
В Волгоградской области прощаются с погибшим в СВО главой электросетейСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области роботизируют производство молокаСмотреть фотографии
10:37
В центре Волгограда четыре многоэтажки остаются без теплаСмотреть фотографии
09:54
Прокуратура начала проверку после отключений тепла в Волгограде в 20-градусный морозСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде врач-терапевт отдала мошеннику на сбережение 2 млн рублейСмотреть фотографии
09:22
Жители центра Волгограда сообщают о холоде в квартирах в 20-градусный морозСмотреть фотографии
09:20
В новогодние праздники бесследно исчез 30-летний волгоградецСмотреть фотографии
09:08
Под Волгоградом готовят купели для крещенских купанийСмотреть фотографии
08:04
Волгоградцев атакуют новые респираторные вирусы вместе со свиным гриппомСмотреть фотографии
07:11
В Волгограде отказались возбуждать дело на полицейских за ошибочное задержание подросткаСмотреть фотографии
20:58
Бесснежно и холодно: в Волгограде 11 января ударят морозы до -24 °ССмотреть фотографии
20:20
Волжанку выписали из больницы после жестокого нападения кавказцаСмотреть фотографии
19:37
«Оттепель посреди зимы»: в Волгоградской области сняли на видео аномальное половодьеСмотреть фотографии
18:25
Волгоградцы пожаловались в СК на жестокость в контактном зоопаркеСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде взяли на буксир дрейфующий по Волге понтон с мужчиной и собакой: видеоСмотреть фотографии
18:05
Планировали, но не сделали ничего: прокуратура Волгограда в суде напомнила мэрии об остановкахСмотреть фотографии
17:37
Била, обливала и прижигала утюгом: волгоградке за истязание падчерицы просят пять лет колонииСмотреть фотографии
16:51
Безработным в Волгоградской области предложат чистить, рубить и копатьСмотреть фотографии
16:46
Облсуд вернул прокурору абсурдное дело о краже трубы в Ленинском районеСмотреть фотографии
16:19
В Урюпинске детей отправили на дистант после экстремальных занятий в обледеневшей школеСмотреть фотографии
15:45
СК проверит реабилитационный центр под Волгоградом после отравления подростков антисептикомСмотреть фотографии
15:27
За вратарей волгоградского «Ротора» возьмется Андрей НикитинСмотреть фотографии
 