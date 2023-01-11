Бочаров обозначил приоритеты АПК на ближайшую десятилетку





Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 января, провел совещание, на котором обозначил направления развития агропромышленного комплекса региона на ближайшие 10 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров связывает будущее АПК с внедрением инноваций, с технической и технологической модернизацией, производством новых продуктов переработки.





– Сегодня мы можем подтвердить, что Волгоградская область завершила непростой 2022 сельскохозяйственный год с очень достойными, а во многом даже рекордными результатами, обеспечив выполнение в полном объеме поставленных Президентом и Правительством нашей страны задач продовольственной безопасности, — сказал Андрей Бочаров в ходе совещания, проходившего в СП «Донское», подчеркнув, что Волгоградской области уже сегодня нужно активно включаться в построение новой агропромышленной политики страны. – Мы заложили хорошую основу для настоящего и будущего современного агропромышленного производства, которое будет на десятилетия вперед обеспечивать стабильное развитие отрасли. Нам необходимо смотреть в будущее. Но не со стороны мы должны наблюдать, а участвовать в формировании аграрной политики государства. У нас для этого все есть.





Чтобы сохранить позиции региона-лидера в сфере АПК, а также развивать потенциал, по словам Андрея Бочарова, уже сегодня нужно сконцентрироваться на следующих задачах:

инновационном развитии АПК,

системной технической и технологической модернизации АПК,

производстве новых продуктов ее переработки, отвечающих изменяющемуся спросу потребителей,

реализации новых подходов в селекционной работе, в семеноводстве, племенном деле. Отдельно волгоградский губернатор в ходе совещания говорил о необходимости о поддержки малых форм хозяйствования, развитии кооперации, создании комфортных условий для жизни в сельской местности.





Отметим, что в Волгоградской области уже запланировано создание семеноводческо-селекционного центра, центра энтомологии и биологической защиты растений, племенных пунктов, площадок по производству комбикормов.



