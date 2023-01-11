Бочаров обозначил приоритеты АПК на ближайшую десятилетку

- инновационном развитии АПК,
- системной технической и технологической модернизации АПК,
- производстве новых продуктов ее переработки, отвечающих изменяющемуся спросу потребителей,
- реализации новых подходов в селекционной работе, в семеноводстве, племенном деле.
Расследования 11.01.2023 12:50
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11.01.2023 12:50
Губернатор Волгоградской области сегодня, 11 января, провел совещание, на котором обозначил направления развития агропромышленного комплекса региона на ближайшие 10 лет. Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров связывает будущее АПК с внедрением инноваций, с технической и технологической модернизацией, производством новых продуктов переработки.
– Сегодня мы можем подтвердить, что Волгоградская область завершила непростой 2022 сельскохозяйственный год с очень достойными, а во многом даже рекордными результатами, обеспечив выполнение в полном объеме поставленных Президентом и Правительством нашей страны задач продовольственной безопасности, — сказал Андрей Бочаров в ходе совещания, проходившего в СП «Донское», подчеркнув, что Волгоградской области уже сегодня нужно активно включаться в построение новой агропромышленной политики страны. – Мы заложили хорошую основу для настоящего и будущего современного агропромышленного производства, которое будет на десятилетия вперед обеспечивать стабильное развитие отрасли. Нам необходимо смотреть в будущее. Но не со стороны мы должны наблюдать, а участвовать в формировании аграрной политики государства. У нас для этого все есть.
Чтобы сохранить позиции региона-лидера в сфере АПК, а также развивать потенциал, по словам Андрея Бочарова, уже сегодня нужно сконцентрироваться на следующих задачах:
Отметим, что в Волгоградской области уже запланировано создание семеноводческо-селекционного центра, центра энтомологии и биологической защиты растений, племенных пунктов, площадок по производству комбикормов.
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