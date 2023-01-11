В Волгограде врач-терапевт отдала мошеннику на сбережение 2 млн рублей





Мошенник обманул врача-терапевта из Волгограда на 2 миллиона рублей, которые женщина перевела якобы на безопасный счет.

Как сообщили в УМВД Волгограда, 26-летняя потерпевшая обратилась с заявлением в отдел полиции по Тракторозаводскому району.

Волгоградка рассказала, что ей позвонил мужчина, который представился сотрудников службы безопасности банка. Он сообщил, что на нее неизвестные лица пытаются оформить кредит и похитить все сбережения. Он убедил женщину, что для предотвращения мошеннических операций ей надо перевести деньги на безопасный счет. Испуганная волгоградка сделала все, что ей сказал мошенник. Она перевела ему 1 миллион 390 тысяч рублей своих личных сбережений и еще 700 тысяч, которые взяла в кредит. Только после перевода средств она поняла, что стала жертвой мошенника. Возбуждено уголовное дело.



