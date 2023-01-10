В Быковском районе Волгоградской области следователями организована проверка по факту отравления четырех подростков. Сотрудникам регионального СУ СК России предстоит дать оценку действиям сотрудников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, где и произошел инцидент. Об этом информагентству сообщила официальный представитель следственного управления Дарья Буянова.

Напомним, 10 января ИА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило об отравлении четырех воспитанников социально-реабилитационного центра антисептиком. По предварительным данным, подростки украли жидкость и медпункта 8 января во время вечернего осмотра. Разбавив антисептик водой, дети его употребили тем же вечером. В настоящее время состояние одной из девочек оценивается как средней степени тяжести, другие подростки находятся в удовлетворительном состоянии.

– По данному факту следственными органами следственного управления СКР по области организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Действиям (бездействию) должностных лиц социально-реабилитационного центра будет дана юридическая оценка по ст.293 УК РФ (халатность), – сообщила Дарья Буянова. – По результатам проведения проверки следователями будет принято процессуальное решение.