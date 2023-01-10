В рабочем поселке Быково Волгоградской области сотрудниками ПДН проводится проверка по факту отравления четверых воспитанников Быковского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, дети были доставлены накануне в больницу №25 Волгограда.

Известно, что резкое ухудшение здоровья трое девочек в возрасте 14, 16 и 13 лет, а также 14-летний мальчик почувствовали 8 января. Подростки были экстренно доставлены в Быковскую ЦРБ, откуда затем переведены в волгоградскую больницу.

– По предварительным данным, 8 января при вечернем медосмотре подростки похитили из процедурного кабинета две бутылки антисептика. Впоследствии воспитанники центра употребили их, разбавив водой, – рассказали в полиции.

В облздраве ИА «Высота 102» сообщили, что все четверо детей продолжают лечение в центре острых отравлений КБ №25.

– Девочка 2008 года рождения в состоянии средней степени тяжести, остальные подростки 2006, 2008 и 2009 г.р. в относительно удовлетворительном состоянии, – прокомментировали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»