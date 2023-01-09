Машина провалилась под лед на переправе в Волгоградской области

Происшествия 09.01.2023 20:35
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09.01.2023 20:35
Легковой автомобиль угодил в «ловушку» на ледяной переправе в Киквидзенском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие активно обсуждают в местных пабликах.
По предварительным данным, это случилось в селе Махеча в районе переправы, которую затянуло льдом. Водитель «ВАЗа», видимо, решил проскочить, но машина провалилась под лед, но не полностью, а наполовину.
- Дедушка был за рулем 1939 года рождения. Отогревать в больницу увезли, - рассказали местные жители в соцсетях.
Фото: Новоаннинский сегодня / t.me
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