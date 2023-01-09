Машина провалилась под лед на переправе в Волгоградской области









Легковой автомобиль угодил в «ловушку» на ледяной переправе в Киквидзенском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие активно обсуждают в местных пабликах.

По предварительным данным, это случилось в селе Махеча в районе переправы, которую затянуло льдом. Водитель «ВАЗа», видимо, решил проскочить, но машина провалилась под лед, но не полностью, а наполовину.

- Дедушка был за рулем 1939 года рождения. Отогревать в больницу увезли, - рассказали местные жители в соцсетях.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me



