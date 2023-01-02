Людмила Гридасова — мать четверых детей. Ее семья потеряла в страшном пожаре 21 декабря на улице Белинского в Кировском районе Волгограда единственное жилье и все нажитое имущество.

Спасти волгоградцев из огня помог полицейский Евгений Козянин, оказавшийся рядом по чистой случайности. Тем не менее в больницу с ожогами попал глава семейства Дмитрий, а также надышавшиеся дымом годовалый малыш и четырехлетняя девочка.

Погорельцев приютили соседи, а после выхода видеорепортажа ИА «Высота 102» Гридасовым стали поступать звонки и сообщения от совершенно незнакомых людей, предлагавших разнообразную помощь — от денег до вещей и мягких игрушек. Администрация района выделила им в пользование жилье из маневренного фонда.

Корреспонденты информагентства связались с Людмилой и узнали, как и где ее семья встретила Новый год, какие планы на жизнь они уже строят и про подарок от спасшего их капитана полиции.

— Встретили Новый год в квартире, которую нам выделили. Завезли мебель — спасибо добрым людям. Даже поставили елку настоящую! Я очень сильно удивилась тому шквалу звонков и сообщений, который на нас посыпался. Сначала даже не могла поверить, — рассказала Людмила Гридасова. — Мужа и детей выписали из больницы. Сейчас все хорошо. Встречали праздник вместе. Несмотря на все сложности, даже в этих обстоятельствах мы умудрились все успеть и создать какой-никакой уют на новом месте.

По словам Людмилы, детям разные люди привозили подарки — сладости, игрушки. Но самый главный презент сделал, спасший их семью капитан полиции.

— Он (Евгений Козявин — прим. ред.) очень нашей историей проникся. Приехал и подарил дочке дом для кукол — она его очень хотела. Привез торт, посидели, поговорили, — поделилась Людмила. — Нам потихоньку переводят деньги, копим. Какое желание загадали на Новый год? У нас оно одно. Вы знаете… Хочется сказать всем огромное спасибо, что не прошли мимо, не бросили, помогли, кто чем может. Это просто невероятно. До сих пор без слез не могу об этом говорить.

Людмила надеется, что в скором времени им удастся начать возведение нового дома, который они по праву смогут назвать своим.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»