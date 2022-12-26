В Волгограде оставшейся без крова многодетной семье предоставили квартиру

Общество 26.12.2022 16:19
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26.12.2022 16:19
Благоустроенную квартиру предоставил муниципалитет многодетной семье, лишившейся дома после пожара. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, семья переедет в квартиру из состава маневренного фонда общей площадью порядка 54 квадратных метров, расположенную в одном из домов на ул. Маршала Воронова.
- В жилье установлены сантехника и газовая плита, есть холодильник, жилые помещения частично меблированы. Многодетная семья может проживать в муниципальном жилье столько, сколько ей требуется для решения вопроса о восстановлении своего имущества, - пояснили в мэрии.
Напомним, несчастье в семье Гридасовых случилось около недели назад. На рассвете 21 декабря загорелся их небольшой дом на улице Белинского. Во время пожара в доме находились родители и четверо детей. В это время мимо проезжал капитан полиции Евгений Козянин. Он оказал помощь семье до прибытия МЧС и принимал детей, которых родители эвакуировали через окна.
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