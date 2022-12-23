Общество

Под Новый год пожар уничтожил дом волгоградцев с четырьмя детьми: видео «Высоты 102»

Общество 23.12.2022 20:27
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23.12.2022 20:27


Пожар, вспыхнувший ранним утром 21 декабря на улице Белинского в Кировском районе Волгограда, уничтожил единственное жилье и все вещи многодетной семьи Гридасовых. Мать четверых детей Людмила Гридасова называет сегодня спасение всех членов семьи не иначе как чудом. Однако в настоящее время в больнице с ожогами находится глава семьи Дмитрий, а также надышавшиеся дымом годовалый малыш и четырехлетняя девочка. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» 23 декабря встретились с Людмилой. Женщина показала дом, который не подлежит восстановлению, а также рассказала о нечаянной помощи со стороны земляков и властей. 




По словам Людмилы, никаких серьезных накоплений у семьи нет. Находящийся сейчас на лечении супруг является единственным кормильцем в семье. Однако на работе, где он трудился до несчастья, не спешат оказывать помощь. 

Помочь многодетной семье можно, связавшись с Людмилой по телефону 8 906 173 33 88. Любая  поддержка будет встречена с огромной благодарностью. 





Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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