Под Новый год пожар уничтожил дом волгоградцев с четырьмя детьми: видео «Высоты 102»

Пожар, вспыхнувший ранним утром 21 декабря на улице Белинского в Кировском районе Волгограда, уничтожил единственное жилье и все вещи многодетной семьи Гридасовых. Мать четверых детей Людмила Гридасова называет сегодня спасение всех членов семьи не иначе как чудом. Однако в настоящее время в больнице с ожогами находится глава семьи Дмитрий, а также надышавшиеся дымом годовалый малыш и четырехлетняя девочка.

Корреспонденты ИА «Высота 102» 23 декабря встретились с Людмилой. Женщина показала дом, который не подлежит восстановлению, а также рассказала о нечаянной помощи со стороны земляков и властей.









По словам Людмилы, никаких серьезных накоплений у семьи нет. Находящийся сейчас на лечении супруг является единственным кормильцем в семье. Однако на работе, где он трудился до несчастья, не спешат оказывать помощь.

Помочь многодетной семье можно, связавшись с Людмилой по телефону 8 906 173 33 88. Любая поддержка будет встречена с огромной благодарностью.

















Фото и видео: Павел Мирошкин, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Читайте также:

«Дядя, где я теперь буду жить?»: полицейский помог спастись многодетной семье во время пожара в Волгограде