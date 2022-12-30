Здравоохранение

«Работы – непочатый край»: волгоградские врачи в ЛНР обследовали больше 3 тысяч детей

Здравоохранение 30.12.2022 19:12
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30.12.2022 19:12


Накануне Нового года домой – в Волгоградскую область – из командировки в в Станично-Луганский и Беловодский  районы Луганской Народной Республики вернулись 15 медицинских специалистов: педиатры, невролог, офтальмолог, хирург, врачи УЗИ, психиатр, медицинский психолог, врач-лаборант и медсестры. Волгоградцы за два месяца успели осмотреть  три с половиной тысячи местных жителей.  

По сведениям регионального комитета здравоохранения, осмотры  проводились  врачами из Волгоградской области не только в медицинских учреждениях, но также в детских садах и школах. Жители районов ЛНР получили квалифицированную помощь и  рекомендации. 

Нам очень понравились люди, с которыми мы работали. Все очень доброжелательные, а детки – очень спокойные, – поделилась эмоциями Елена Торшина, детский врач-офтальмолог из Урюпинской ЦРБ. – Возможно, они меньше пользовались смартфонами, чем наши дети, но должна отметить, что патологий у тех детишек значительно меньше. 

По словам Елены Николаевны, жители Луганска с радостью приняли волгоградских врачей. 

Они очень внимательно относятся к своему здоровью и здоровью своих детей. Обещали выполнять все наши рекомендации, – отмечает специалист. 


За два месяца мы осмотрели больше трех тысяч детей и впервые выявили порядка полутора тысяч патологий, – сообщил врач-невролог детской больницы №8 из Волгограда Андрей Бакушин

Всех специалистов сегодня встречают дома близкие люди. 

Семья, конечно, отнеслась напряженно к этой командировке, – говорит Бакушин, – но стойко. Ждут меня. В ближайшее время я планирую возвращаться обратно. Работы там непочатый край – два врача, по сути. 

По словам врача-педиатра ГУЗ «Детская поликлиника №1» Елены Дмитриевой, большинству детей, которых осмотрела она и ее коллеги, ни разу с рождения не делали ни узи, ни ЭКГ. 

– Поначалу дети очень боялись. Принимали нас настороженно, потому что даже не знали, что это за обследования, – рассказала специалист. – Потом уже, когда прошел слух о том, как и что мы делаем, приезжали даже из других школ. 


По информации облкомздрава, врачи из Волгоградской области отправятся в Станично-Луганский район уже в следующем месяцев. В октябре, напомним, в подшефный район из волгоградского региона было направлено три мобильных медпункта. Они обслуживают жителей населенных пунктов Степное, Казачье, Благовещенка, в которых проживает более 600 человек. Ранее местные жители получали медпомощь в приспособленных помещениях сельского клуба, библиотеки и магазина.


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