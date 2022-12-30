ВТБ запустил прямые расчеты в индийских рупиях

Экономика 30.12.2022 13:01
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30.12.2022 13:01
ВТБ запустил прямые платежи в индийских рупиях для клиентов среднего и малого бизнеса. Предприниматели получили возможность проводить расчеты без двойной конвертации, ускорить и упростить работу по внешнеторговым контрактам с Индией.
Механизм прямых расчетов позволяет клиентам ВТБ сразу фиксировать цену товара и сумму платежа в национальной валюте, получать индивидуальные котировки на рыночных условиях и снижать издержки благодаря отсутствию дополнительной конвертации. Он также избавляет от предварительных согласований операций, что упрощает работу российских компаний с индийскими партнерами.
Ранее ВТБ получил разрешение Резервного банка Индии на проведение расчетов в национальной валюте страны и открыл востро счета в индийских рупиях. Благодаря действующему филиалу в Индии расчеты в индийских рупиях в ВТБ независимы и безопасны, так как проходят по собственным каналам банка для обмена финансовой информацией.
-Организация прямых расчетов в национальных валютах стала одним из приоритетных направлений нашей работы в этом году. В условиях снижения надежности традиционных платежных систем, переориентации участников ВЭД на новые рынки такие расчеты становятся для них все привлекательнее, поэтому мы планируем развивать это направление для поддержки клиентов. Реализованный банком механизм международных расчетов с использованием собственной инфраструктуры увеличивает эффективность и скорость работы представителей среднего и малого бизнеса по внешнеторговым контрактам, а также позволяет клиентам снизить издержки на проведение платежей, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.
С каждым импортером и экспортером сегмента СМБ в ВТБ работает персональный эксперт ВЭД. Специалисты банка оказывают поддержку на любом этапе внешнеэкономической деятельности. Они помогают структурировать и оптимизировать документооборот с учетом особенностей бизнеса, проверяют сделки на соответствие валютному законодательству РФ и новым регуляторным требованиям, дают рекомендации по исправлению и минимизации рисков. Клиенты также могут получить консультации по вопросам оформления документов валютного контроля и подобрать актуальные продукты и сервисы ВЭД банка.
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