Экономика

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции: во что вкладывать в следующем году

Экономика 27.12.2022 09:37
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27.12.2022 09:37


Аналитики ВТБ Мои Инвестиции представили инвестиционную стратегию на 2023 год. Эксперты ожидают, что в следующем году в России продолжится девалютизация, курс доллара во второй половине 2023 года будет в диапазоне 65-70 руб./долл., средняя цена Brent - 92 долл./барр., а средняя цена Urals – около 70 долл./барр. Пик инфляционного давления в мире позади, однако в I полугодии 2023 года темпы роста цен, вероятно, останутся выше целевых уровней.

На фоне адаптации российской экономики и финансовой системы к изменениям глобальной рыночной конъюнктуры, диверсификация вложений продолжает оставаться приоритетом для инвесторов.

В частности, эксперты рекомендуют:

·         Продолжать держать российские акции на фоне сохранения геополитических рисков и ограниченного раскрытия информации. Многие компании подтвердили приверженность своим дивидендным политикам. Оцениваемая дивидендная доходность на 12 месяцев составляет ~8%;

·         Рассмотреть покупку среднесрочных ОФЗ и корпоративных облигаций 1-го эшелона с кредитной премией выше среднего;

·         Добавить в портфель валютную экспозицию через покупку «замещающих» облигаций в российской инфраструктуре без рисков блокировок.

Алексей Михеев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции:

«Считаем, что ожидаемая в 2023 году рецессия в Европе не даст евро значительно вырасти. По нашему прогнозу пара EUR/USD будет находится на уровне 1,00, в 2024 году – на уровне 1,07. Если говорить о курсе доллара, то, по нашим прогнозам, во второй половине 2023 года он будет в диапазоне 65-70 рублей за доллар. Считаем, что цены на нефть вернутся к росту, наш прогноз средней стоимости Brent в 2023 году - $92, и это также будет способствовать поддержке рубля. Также ожидаем нормализации китайской экономики в следующем году, что поддержит китайские активы в целом и юань в частности, и прогнозируем пару CNY/RUB в диапазоне 9,4-9,9 на конец 2023 года».

Станислав Клещев, инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции:

«На фоне роста неопределённости, реализациии инфраструктурных рисков и снижения информационной открытости компаний отмечаем смещение фокуса инвесторов в сторону более консервативных инструментов и стратегий инвестиций. Мы наблюдаем рост интереса к рублевым корпоративным облигациям и особенно выпускам в юанях и "замещающим" облигациям. Их преимуществами являются валютная экспозиция для страхования рисков ослабления рубля, бумаги обращаются и обслуживаются внутри страны без рисков блокировок, обладают привлекательным уровнем доходностей и доступны широкому кругу инвесторов».

Мнение аналитиков ВТБ Мои Инвестиции об основных факторах, влияющих на инвестиционные решения и настроения рынков:

Российская экономика:

·         Ожидаем, что в следующем году сокращение российской экономики продолжится. Дефицит федерального бюджета увеличится до 3% ВВП – это будет поддерживать внутренний спрос, но увеличит среднесрочные проинфляционные риски;

·         Инфляция в РФ резко упадет в марте-апреле 2023 г. на фоне эффекта базы. По итогам следующего года ожидаем инфляцию на уровне 5,7%, что позволит ЦБ РФ оставить ключевую ставку вблизи 7,5%. Баланс рисков при этом смещен в сторону более высокой инфляции и более жесткой денежно-кредитной политики;

·         Продолжающаяся девалютизация и значительный приток валюты по текущему счету будут удерживать рубль от резкого ослабления. Ожидаем среднегодовой уровень курса вблизи 65 руб./долл., к концу 2023 г. прогнозируем диапазон 65-70.

Глобальная экономика:

·         Мировые центральные банки ужесточили политику, что помогло замедлить инфляцию, но негативно влияет на деловую активность. Пик инфляционного давления в мире позади, однако темпы роста цен, вероятно, останутся выше целевых уровней в I пол. 2023 г.;

·         Полагаем, что ФРС в начале года повысит базовую ставку до ~5,25%. В середине года ожидаем начало мягкой рецессии в США. Федрезерв начнет смягчать политику не ранее III кв. 2023 г.;

·         Активное стимулирование китайской экономики и смягчение подхода к борьбе с пандемией приведут к восстановлению темпов роста экономики КНР в 2023 г.

Прогноз по нефти:

·         В 2023 г. оцениваем среднюю цену нефти Brent в 92 долл./барр. ОПЕК+ остается определяющим фактором на рынке нефти и, скорее всего, не допустит продолжительного снижения цены. Полагаем, что влияние эмбарго на российскую нефть будет краткосрочным – ожидаем в 2023 г. среднюю цену Urals вблизи 70 долл./барр.

Прогноз по золоту:

·         В конце 2023 г. ожидаем цену золота на уровне 1900 долл./унц. Золото может получить поддержку как защитный актив от ожидаемой в 2023 г. рецессии в крупнейших мировых экономиках.


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