В Волгограде началась подготовка к строительству логистического центра «Вайлдберриз»





В Дзержинском районе началась подготовка к обустройству участка для строительства одного из крупнейших в ЮФО логистических центров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, подготовительные работы начались на территории между улицами Авторемонтной, Дубовая Балка и проездом Бузулукским.

Здесь возведут транспортно-логистический центр в рамках инвестсоглашения между муниципалитетом, администрацией региона и «Вайлдберриз». В настоящее время на участке проводятся мероприятия, необходимые для выноса инженерных сетей и коммуникаций из зоны строительства.

После ввода в эксплуатацию ТЛЦ обеспечит рабочими местами около 5 000 человек. Общая площадь объектов составит порядка 100 тыс. кв. м. Здесь будет проводиться сбор, хранение, сортировка и перераспределение товаров для интернет-торговли. Открытие центра создаст комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса, увеличит налоговые поступления в бюджеты разных уровней, заверили в мэрии. Инвестиционное соглашение заключено на срок до 2031 года.

Ранее, напомним, на строительство дорог к будущему логистическому центру было выделено около 1,2 миллиарда рублей.

К слову, в Волгограде уже возводится логистический центр около поселка Солнечный Краснотктябрьского района. Строительство планируется закончить к концу 2023 года.