Экономика

В Волгограде началась подготовка к строительству логистического центра «Вайлдберриз»

Экономика 26.12.2022 12:39
0
26.12.2022 12:39



В Дзержинском районе началась подготовка к обустройству участка для строительства  одного из крупнейших в ЮФО логистических центров. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, подготовительные работы начались на территории между улицами Авторемонтной, Дубовая Балка и проездом Бузулукским. 

Здесь возведут транспортно-логистический центр в рамках инвестсоглашения между муниципалитетом, администрацией региона и «Вайлдберриз».  В настоящее время на участке  проводятся мероприятия, необходимые для выноса инженерных сетей и коммуникаций из зоны строительства. 

После ввода в эксплуатацию ТЛЦ обеспечит рабочими местами около 5 000 человек. Общая площадь объектов  составит порядка 100 тыс. кв. м. Здесь будет проводиться сбор, хранение, сортировка и перераспределение товаров для интернет-торговли. Открытие центра создаст комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса, увеличит налоговые поступления в бюджеты разных уровней, заверили в мэрии. Инвестиционное соглашение заключено на срок до 2031 года.

Ранее, напомним, на строительство дорог к будущему логистическому центру было выделено около 1,2 миллиарда рублей. 

К слову, в Волгограде уже возводится логистический центр около поселка Солнечный Краснотктябрьского района. Строительство планируется закончить к концу 2023 года. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
26.12.2022 16:58
Экономика 26.12.2022 16:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 16:38
Экономика 26.12.2022 16:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 16:19
Экономика 26.12.2022 16:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 15:46
Экономика 26.12.2022 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 13:43
Экономика 26.12.2022 13:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 13:10
Экономика 26.12.2022 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 13:09
Экономика 26.12.2022 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.12.2022 11:31
Экономика 26.12.2022 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.12.2022 20:02
Экономика 25.12.2022 20:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.12.2022 20:05
Экономика 23.12.2022 20:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2022 18:17
Экономика 23.12.2022 18:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2022 15:27
Экономика 23.12.2022 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2022 12:19
Экономика 23.12.2022 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2022 12:14
Экономика 23.12.2022 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2022 12:07
Экономика 23.12.2022 12:07
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:40
«Думала, что это нормально»: врач из Волгограда случайно обнаружил редкую болезнь у жительницы ЛНРСмотреть фотографии
18:03
РУСАЛ направил 16,5 млрд рублей в 2022 году на социальные программыСмотреть фотографии
17:22
Это рекорд: волгоградец перевел мошенникам 9 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:20
Жителям центра Волгограда обещают вернуть тепло в ближайшие часыСмотреть фотографии
16:47
«Мой сын – боец невидимого фронта?»: мобилизованный волгоградец за 3 месяца на СВО ни разу не получил зарплатуСмотреть фотографии
16:19
Orange Premium Club: как получить доступ в мир финансовых привилегийСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде оставшейся без крова многодетной семье предоставили квартируСмотреть фотографии
15:46
Рождественские скидки на квартиры в жилом комплексе «Колизей»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:20
В Волгограде осудят студента, лишившего преподавателя вуза 690 тысячи рублейСмотреть фотографии
14:56
В Волгограде мужчины поздравят с Новым годом с помощью видеозвонка – исследование билайнСмотреть фотографии
14:41
Волгоградец наказал гипермаркет «Ашан» за обман в ценникеСмотреть фотографии
14:40
СК возбудил дело в отношении отца-одиночки из Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:56
Внимание на полис! «СОГАЗ-Мед» информирует об изменениях в законодательствеСмотреть фотографии
13:12
Чудеса есть!: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателейСмотреть фотографии
13:06
Задержанного на совещании у заместителя генпрокурора волгоградского бизнесмена посадили на 7 летСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде началась подготовка к строительству логистического центра «Вайлдберриз»Смотреть фотографии
12:25
Волгоградцам рассказали о погоде в Новый год и январские праздникиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградцы готовы разориться на новогодние салаты с семгой и мидиямиСмотреть фотографии
11:40
«Водоканал» в Волгоградской области обязали выплатить ущерб в 10 млн за вред недрамСмотреть фотографии
11:25
МегаФон обеспечил связью инновационный комплекс «Лахта Центр»Смотреть фотографии
11:23
Андрей Бочаров привел все службы в готовностьСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде после тушения пожара нашли изуродованный трупСмотреть фотографии
10:36
Аварийный дрифт: в Волгограде легковушку вынесло на «встречку», есть пострадавшийСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
ФСБ под Волгоградом задержала иностранца с 12 кг. героинаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде в ТЦ скончался 54-летний охранникСмотреть фотографии
09:13
Двое волгогрдацев ограбили подростка, чтобы оплатить кредит и ЖКУСмотреть фотографии
08:38
В Волгоградской области зарплата сотрудников федеральных ведомств вырастет в 1,5-2 раза в 2023 годуСмотреть фотографии
07:58
«Песок еще не сыпется»: тротуары Волгограда сковал гололедСмотреть фотографии
20:34
Не фу, а морковка: волгоградский врач рассказала, как научить детей любить фрукты и овощиСмотреть фотографии
20:02
Элеватор в Волгоградской области продали фирме из Уфы за треть стоимостиСмотреть фотографии
 