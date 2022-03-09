В Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении улиц Менделеева и Автомагистральной в эти дни продолжается строительство крупнейшего в регионе логистического центра "Солнечный". Согласно проекту, на участке площадью более 30 гектаров инвестор возведет здания придорожного сервиса, складские и распределительные помещения, магазины и многое другое. Благоустройство получит и прилегающие территории. Сегодня масштабную стройку с земли и с воздуха показал фотограф ИА "Высота 102".





На строительство регионального логистического центра инвестор планирует направить не менее 4,5 млрд. рублей. Площадь объекта составит порядка 98 тысяч квадратных метров. Подобных этому проектов в Волгоградской области до сих пор никто не реализовал.





- Подобных логистических комплексов в Волгограде нет, - говорит представитель компании-инвестора АК ТПГ «БИС» Дмитрий Бельский. - Всего по завершении проекта здесь будет порядка 100 тысяч квадратных метров логистической площади. На данный момент мы находимся на первом этапе.









Общая площадь здания, которое уже возведено в Краснооктябрьском районе, составляет 19 413 квадратных метров. Из них - 18 тысяч квадратных метров занимают непосредственно склады, еще около 2 тысяч квадратных метров - помещения для персонала и административный комплекс. Отдельное помещение предусмотрено для ремонта транспорта.

- Склады построены по самым современным технологиям и оснащены полным комплектом всего технологического оборудования, - говорит представитель компании. - Помещения оснащены системами вентиляции, дымоудаления, пожаротушения.





В возведенном уже здании смогут работать 1500 человек, в том числе 20 человек будут обеспечивать бесперебойную работу всех систем.





Завершить реализацию инвестпроекта планируется к концу 2023 года. При этом проект предусматривает комплексное озеленение на некогда пустовавшей территории.

Планируется, что новый логистический центр увеличит налоговые поступления в бюджеты разных уровней и позволит нарастить в регионе скорость товародвижения и грузопотоков, сократить логистические издержки для продавцов и покупателей.



