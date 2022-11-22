В Волгограде реконструируют 8,3 километра дорог за 1,2 миллиарда рублей

Экономика 22.11.2022 12:25
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22.11.2022 12:25
В Волгограде объявлены электронные аукционы по отбору исполнителей работ на обновление трех дорог. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, подрядчик должен подготовить проекты, провести инженерные изыскания и реконструировать ул. Ангарскую, ул. Авторемонтную и проезд Бузулукский. Срок окончания работ – до ноября 2025 года.
В частности, предстоит спроектировать, а затем выполнить работы по расширению до 4 полос проезжей части на ул. Ангарской от примыкания к шоссе Авиаторов до автозаправочной станции – напомним, ранее муниципалитет завершил комплексную реконструкции автодороги по ул. Ангарской на участке от ул. Римского-Корсакова до автозаправочной станции, расширив проезд до 4-х полос. Таким образом, после окончания работ на всем протяжении улицы Ангарской проезжая часть станет четырехполосной.
Аналогичные работы, но в рамках уже другого муниципального контракта, будут проведены на участках проезда Бузулукский (от ул. Ангарской до ул. Авторемонтной) и на ул. Авторемонтной (от ш. Авиаторов до ул. Дубовая Балка). Общая протяженность запланированных к реконструкции проездов составит почти 8,3 км. Кроме расширения проезжей части специалистам предстоит предусмотреть на всех трех объектах строительство пешеходных дорожек шириной не менее 2,25 м, а также несколько кольцевых развязок. Расчетная скорость движения на обновленных участках дорог составит 70 км/ч.
Расширение проездов позволит значительно повысить пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения на данных участках, пояснили в мэрии.
Между тем, как следует из данных, опубликованных на сайте госзаказов, реконструкция трех улиц может обойтись в 1,2 миллиарда рублей. Такова начальная стоимость двух контрактов.
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