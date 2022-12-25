







Имущественный комплекс ОАО «Палласовский элеватор» продан на торгах за 85 миллионов 700 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги аукциона, покупателем признана фирма из Уфы - ООО Консалтинговое агентство «Премьер». Эта организация предложила цену, которая оказалась на 200 тысяч больше, чем заявлял другой участник торгов – ООО «Элеватор Палласовка».

Напомним , что начальная стоимость лота была 271 миллион 473 тысячи рублей. Получается, что элеватор продали за цену, которая в три раза меньше.

Как ранее сообщалось, на торги выставлялся внушительный список объектов: производственная база, здании цехов, склады, лаборатории, административный корпус, мастерские, силосные корпуса, водонапорная башня, земельный участок площадью 117738 кв.м. и другое движимое и недвижимое имущество.

ОАО «Палласовский элеватор» было признано несостоятельным (банкротом) арбитражным судом Волгоградской области 3 июня 2021 года. Конкурсное производство продлено до 8 августа 2022 года. Ранее объект выставлялся на продажу, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок от участников.

Бывший директор элеватора Евгений Гущин, который фигурирует в качестве должника в деле о банкротстве, в ноябре 2021 года был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Установлено, что он нанес сельхозпроизводителям ущерб в размере 320 миллионов рублей. Так, в 2017-2019 годах вопреки условиям договоров хранения зерновой продукции директор элеватора переводил с лицевых счетов сельхозпроизводителей данные о правах на пшеницу на счета контролируемых им фирм. Впоследствии пшеница продавалась, а полученные деньги фигурант уголовного дела тратил на свои нужды. Вину в содеянном он не признал.



