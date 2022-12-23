Происшествия

На текстильном комбинате в Волгоградской области вспыхнул пожар

Происшествия 23.12.2022 20:00
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23.12.2022 20:00

На хлопчатобумажном комбинате в городе Камышине Волгоградской области вечером 23 декабря произошел пожар. Видео с места происшествия в Сети опубликовали очевидцы. Судя по кадрам, огнем оказался охвачен второй этаж административного здания. 

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило в пятницу около 16.00. 

– На территории ООО «Камышинский текстиль», в неэксплуатируемом здании происходит горение вещей. На месте работают пожарно-спасательные расчеты 9-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области, – прокомментировали в ведомстве. – В 18.20 объявлена локализация.

Известно, что комбинат расположен на улице Ленина в Камышине. В состав предприятия входят прядильное производство, выпускающее хлопчатобумажную пряжу, и ткацкое производство, выпускающее хлопчатобумажную ткань.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ежегодно с наступлением зимнего периода отмечается увеличение числа пожаров. Как правило, причинами пожаров становятся: нарушение требований безопасности при эксплуатации электрооборудования, печей, а также нарушений правил пожарной безопасности в быту, в том числе и при курении. 

Фото, видео: Подсмотрено Камышин / t.me

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