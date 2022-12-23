Экономика

ВТБ начнет выпуск пластиковых карт «Мир» в Казахстане

Экономика 23.12.2022 12:07
0
23.12.2022 12:07


ВТБ (Казахстан) планирует в 1 квартале 2023 года запустить эмиссию пластиковых карт «Мир». Уже сейчас розничные клиенты банка в республике могут выпустить цифровую карту российской платежной системы. Пользователям виртуальной карты доступны платежи в мобильном приложении VTB KZ Online, онлайн-покупки и получать переводы с карт «Мир», выпущенных любым банком. 

Открыть счет и оформить цифровую карту в тенге клиент может во всех отделениях ВТБ (Казахстан). Сразу после выпуска виртуальной карты «Мир» ее можно подключить к приложению Mir Pay и использовать для снятия наличных в банкоматах, поддерживающих технологию NFC. Карта является бесплатной для всех пользователей. 

Пополнить виртуальную карту можно со своего расчетного счета в мобильном приложении, с помощью перевода с другой карты «Мир» или счета стороннего банка по реквизитам. Внести средства можно через терминалы или кассы банка. 

ВТБ (Казахстан) на территории всей страны обслуживает в полном объеме как собственные карты «Мир», так и карты, выпущенные другими банками. Их держатели могут снимать в банкоматах любую сумму без ограничений по числу операций. В этом году ВТБ (Казахстан) вдвое расширил банкоматную сеть для обслуживания карт российской платежной системы. 

Комиссия за снятие наличных с виртуальной карты ВТБ (Казахстан) «Мир» в банкоматах и кассах банка составляет 1% и 2% - в других казахстанских и зарубежных банках. Минимальная комиссия составляет 500 тенге.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.12.2022 12:19
Экономика 23.12.2022 12:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2022 12:14
Экономика 23.12.2022 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.12.2022 09:59
Экономика 23.12.2022 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 20:03
Экономика 22.12.2022 20:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.12.2022 19:26
Экономика 22.12.2022 19:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 19:22
Экономика 22.12.2022 19:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.12.2022 17:20
Экономика 22.12.2022 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 16:22
Экономика 22.12.2022 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 12:47
Экономика 22.12.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:47
Экономика 22.12.2022 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:43
Экономика 22.12.2022 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 10:19
Экономика 22.12.2022 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 08:46
Экономика 22.12.2022 08:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:46
Две электрички в Волгоградской области 24 декабря опоздают на 40 минутСмотреть фотографии
14:42
«Высота 102»: в Волгограде арестовали имущество экс-чиновников по делу о мошенничестве и взяткахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
В глубинку Волгоградской области отправили 19 скорых и 55 школьных автобусовСмотреть фотографии
12:38
Перекрыли две полосы. Центр Волгограда встал в пробку из-за ДТП на перекрестке: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Участникам СВО из Волгоградской области отправили 67 тонн подарковСмотреть фотографии
12:22
ФСБ задержала волгоградца, который пытался покинуть Россию и вступить в ВСУСмотреть фотографии
11:39
Поселок Солнечный в Волгограде остался без воды из-за лопиныСмотреть фотографии
11:15
Работали пять бригад. В облздраве сообщили состояние пострадавших в ДТП с фурой в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:56
Учитель из Волгограда накопила 2 миллиона и отдала их мошенникамСмотреть фотографии
10:40
Пришел в гости: хозяин арендованного дома в Волгоградской области нашел тела трех мужчинСмотреть фотографии
10:09
Многодетную мать признали виновной в гибели двоих детей на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области столкнулись микроавтобус и КАМАЗ. Двое погибли, четверо пострадали: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:32
В Камышине пропавшего 10 ноября мужчину нашли в больницеСмотреть фотографии
09:11
Пятеро заводчан пострадали на юге Волгограда в ДТП со служебным автобусомСмотреть фотографии
08:58
В Минтрансе пересмотрят проект концессии волгоградских трамваевСмотреть фотографии
08:20
Все-таки он случится: в Волгограде прилепили тройку к арт-объекту «202»Смотреть фотографии
21:07
В Волгоградской области 23 и 24 декабря прогнозируют гололед и туманСмотреть фотографии
20:39
В Волгоградской области суд запретил держать скот и птицу в райцентре из-за плохого запахаСмотреть фотографии
20:03
Активисты: Минтранс РФ выдал отрицательное заключение на проект инвестирования волгоградских трамваевСмотреть фотографии
19:26
Энергетики отмечают профессиональный праздникСмотреть фотографии
19:22
В Волгоградской области долги по зарплате снизились до 17 миллионовСмотреть фотографии
17:41
Губернатор Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФСмотреть фотографии
17:20
ЛУКОЙЛ в Волгограде продолжает активно инвестировать в производство и социальную сферуСмотреть фотографии
17:18
«Ни туда, ни сюда»: в Волгоградской области признанный негодным к службе мобилизованный не может вернуться к нормальной жизниСмотреть фотографии
16:22
Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечает 60-летиеСмотреть фотографии
16:11
Десять орденов передали в Волгограде родным военных, погибших в СВОСмотреть фотографии
16:06
В «Яндексе» открестились от курьеров, объявивших о забастовке в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде воспитанники центра соцобслуживания получили подарки от ДетфондаСмотреть фотографии
15:37
Черный юмор и экшн: Wink покажет комедийный сериал «Выжить любой ценой»Смотреть фотографии
14:44
Новый год под вопросом? Арт-объект «202» вызвал недоумение у волгоградцевСмотреть фотографии
 