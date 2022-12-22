Экономика

Банк РФ: инфляция в Волгоградской области снизилась до 11,2%

Экономика 22.12.2022 12:47
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22.12.2022 12:47


Годовая инфляция в Волгоградской области в ноябре составила 11,2%. C мая ее показатель уменьшился почти на 6 процентных пунктов. При этом инфляция в регионе  по-прежнему была ниже, чем по Южному федеральному округу (11,7%) и по России в целом (12%). Такие данные опубликовало отделение Волгоград Южного ГУ Банка России, сообщает ИА "Высота 102". 

Замедлению инфляции в области главным образом способствовала динамика цен на продовольственные товары. Рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур в этом году обусловил снижение цен на основные компоненты, используемые при производстве кормов. В свою очередь сокращение издержек сельхозпроизводителей отразилось на затратах изготовителей мясной и молочной продукции. Кроме того, выросло предложение: за десять месяцев текущего года, по данным Волгоградстата, производство мяса и птицы в регионе увеличилось на 3,3%, молока – на 1,9%, яиц – на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

При этом в ноябре  ускорился рост цен на некоторые непродовольственные товары и услуги. Так, сокращение предлагаемых к продаже марок и моделей новых легковых автомобилей привело к смещению потребительского спроса в сторону автомобилей с пробегом. В результате годовой рост цен на подержанные иномарки в Волгоградской области ускорился.

Уход из России ряда зарубежных брендов повлиял на снижение предложения и конкуренции в розничной торговле. В то же время издержки отечественных производителей увеличились в результате удорожания тканей и фурнитуры, усложнения логистики из-за введенных ограничений. Все это привело к повышению годовых темпов прироста цен на зимнюю обувь для взрослых и детей.

Схожие факторы были характерны и для рынка парфюмерно-косметических средств. Сужение предложения на фоне сокращения поставок товаров иностранных производителей, а также проблемы с закупкой и доставкой импортного сырья повлияли на ускорение годового роста цен на шампуни, гели для душа, туалетное мыло.

Также аналитики отметили рост цен на полеты на самолетах внутри страны.

По прогнозу Банка России, 2023 году инфляция составит до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году, сделали оптимистичный прогноз эксперты. 

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