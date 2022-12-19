Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и оплату труда депутатов и муниципальных служащих районов и городских округов Волгоградской области на 2023 год утверждены постановлением региональной администрации. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, по сравнению с 2022 годом расходы на чиновников и депутатов увеличатся.

В частности, если в 2022 году норматив, рассчитанный для областного центра, составлял 1 миллиард 252 миллиона 595 тысяч рублей, то в следующем году эта цифра вырастет до 1 миллиарда 345 миллионов 287 тысяч рублей.

Муниципальные служащие и депутаты второго по величине города Волгоградской области – Волжского – в следующем году обойдутся бюджету в 437 миллионов 191 тысячу рублей. В 2022 году норматив на содержание органов местного самоуправления городского округа составлял 407 миллионов 68 тысяч рублей. На 10 миллионов вырастут траты на чиновников и депутатов Камышина – до 141 миллиона 388 тысяч рублей.

Самыми дорогими районами Волгоградской области оказались администрации Городищенского и Среднеахтубинского районов – почти 71 миллион рублей на содержание муниципальных служащих.

Дешевле всего бюджету будут обходиться администрации некоторых сельских поселений – на них выделено около 2,5 миллиона рублей.

Увеличение расходов связано в том числе с индексацией окладов муниципальных служащих, а также с подорожанием товаров и услуг для функционирования органов местного самоуправления.

Справка. Нормативы утверждаются в том числе и для оплаты труда депутатов, а также выборных должностных лиц и муниципальных служащих. Средства также предназначены для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, в частности, на закупку автомобилей стоимостью выше 1,5 миллиона рублей, мебели, оргтехники, оплату коммунальных услуг, связи и т.д. При этом администрациям рекомендовано тратить на содержание депутатов и контрольно-счетных органов не более 7% от средств, которые выделены на целое муниципальное образование.