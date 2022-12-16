Экономика

Банк «Открытие»: после повышения ставки ЕЦБ рынок ожидает более длительной рецессии в Европе

Экономика 16.12.2022 17:36
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16.12.2022 17:36


Экономист «Открытие Research» по международным рынкам Кирилл Кононов комментирует.
15 декабря ЕЦБ повысил ставку с 2% до 2,5% и существенно пересмотрел прогноз по инфляции на будущие годы. Теперь регулятор ожидает, что она останется повышенной в долгосрочной перспективе: 6,3% в среднем в 2023 г., 3,4% в 2024, 2,3% в 2025 и после этого формально вернётся к цели. Индексация зарплат и сохранение высоких цен на продовольствие и энерготовары будут поддерживать инфляцию высокой.
Во время конференции председатель ЕЦБ К. Лагард заявила, что сейчас регулятор полагает, что произошло меньше половины будущего повышения ставки. ЕЦБ собирается продолжить повышать её по 0,5 п.п. в течение некоторого времени. Это принципиальное изменение риторики, которое подразумевает, что ставка должна будет вырасти как минимум до 5%, достигнув 2% в реальном выражении. Рыночные ставки слабо отреагировали на послание ЕЦБ. Годовые фьючерсы на ставку ЕЦБ и EONIA не изменились, фьючерсы на ESTRON выросли на 0,2 п.п. до 2,8-2,9%. Вероятно, рынок не верит в готовность ЕЦБ продолжить повышение ставки с учётом будущей рецессии.
Сам регулятор прогнозирует, что уже в 4 квартале 2022 г. в еврозоне начнётся рецессия, которая продлится 1-3 квартала, однако в целом за 2023 г. ВВП вырастет на 0,5%. До 2025 г. включительно рост ВВП будет оставаться ниже потенциальных 2%. В прогнозе ЕЦБ традиционно переоценивает рост ВВП, поэтому рыночные агенты, вероятно, восприняли этот прогноз как указание на несколько более длительную и глубокую рецессию.
ЕЦБ собирается сокращать баланс на 15 млрд евро в месяц с марта по июнь, позволяя погашаться без последующего рефинансирования примерно половине активов на своём балансе. Сокращение преимущественно затронет гособлигации, в результате чего баланс ЕЦБ должен сократиться с 8,48 до 8,42 трлн евро (-1%). Мера выглядит косметической – заявлено существенно меньшее сокращение баланса, чем сокращение LTRO, которое ЕЦБ провёл за последний месяц (-300 млрд евро) без отдельного объявления. ЕЦБ рассматривает заявленное сокращение баланса как вспомогательную меру, которая должна будет поддержать основной инструмент ДКП – повышение ставки и не исключает более быстрого сокращения баланса в будущем.

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