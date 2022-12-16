Экономика 16.12.2022 17:36
0
16.12.2022 17:36
Экономист «Открытие Research» по международным рынкам Кирилл Кононов комментирует.
15 декабря ЕЦБ повысил ставку с 2% до 2,5% и существенно пересмотрел прогноз по инфляции на будущие годы. Теперь регулятор ожидает, что она останется повышенной в долгосрочной перспективе: 6,3% в среднем в 2023 г., 3,4% в 2024, 2,3% в 2025 и после этого формально вернётся к цели. Индексация зарплат и сохранение высоких цен на продовольствие и энерготовары будут поддерживать инфляцию высокой.
Во время конференции председатель ЕЦБ К. Лагард заявила, что сейчас регулятор полагает, что произошло меньше половины будущего повышения ставки. ЕЦБ собирается продолжить повышать её по 0,5 п.п. в течение некоторого времени. Это принципиальное изменение риторики, которое подразумевает, что ставка должна будет вырасти как минимум до 5%, достигнув 2% в реальном выражении. Рыночные ставки слабо отреагировали на послание ЕЦБ. Годовые фьючерсы на ставку ЕЦБ и EONIA не изменились, фьючерсы на ESTRON выросли на 0,2 п.п. до 2,8-2,9%. Вероятно, рынок не верит в готовность ЕЦБ продолжить повышение ставки с учётом будущей рецессии.
Сам регулятор прогнозирует, что уже в 4 квартале 2022 г. в еврозоне начнётся рецессия, которая продлится 1-3 квартала, однако в целом за 2023 г. ВВП вырастет на 0,5%. До 2025 г. включительно рост ВВП будет оставаться ниже потенциальных 2%. В прогнозе ЕЦБ традиционно переоценивает рост ВВП, поэтому рыночные агенты, вероятно, восприняли этот прогноз как указание на несколько более длительную и глубокую рецессию.
ЕЦБ собирается сокращать баланс на 15 млрд евро в месяц с марта по июнь, позволяя погашаться без последующего рефинансирования примерно половине активов на своём балансе. Сокращение преимущественно затронет гособлигации, в результате чего баланс ЕЦБ должен сократиться с 8,48 до 8,42 трлн евро (-1%). Мера выглядит косметической – заявлено существенно меньшее сокращение баланса, чем сокращение LTRO, которое ЕЦБ провёл за последний месяц (-300 млрд евро) без отдельного объявления. ЕЦБ рассматривает заявленное сокращение баланса как вспомогательную меру, которая должна будет поддержать основной инструмент ДКП – повышение ставки и не исключает более быстрого сокращения баланса в будущем.
Волгоградцы хотят самостоятельно накопить на недвижимость16.12.2022 16:44
Экономика 16.12.2022 16:44
Обладателями повышенной ставки по вкладу «Зимний» стали более 600 клиентов банка «Открытие» в возрасте от 22 до 91 года16.12.2022 16:39
Экономика 16.12.2022 16:39
Сбербанк раскрыл эскроу-счета почти на 1,5 трлн рублей с начала года16.12.2022 16:37
Экономика 16.12.2022 16:37
ВТБ: ставки по депозитам сохранятся без изменений до конца года16.12.2022 13:54
Экономика 16.12.2022 13:54
Банк «Открытие» устроил «Новогодний марафон» для клиентов МСБ16.12.2022 13:15
Экономика 16.12.2022 13:15
ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir Pay16.12.2022 13:14
Экономика 16.12.2022 13:14
ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых16.12.2022 11:10
Экономика 16.12.2022 11:10
ПСБ поддержит инициативы «Союза машиностроителей» Волгоградской области16.12.2022 10:59
Экономика 16.12.2022 10:59
ВТБ и ВЦИОМ: каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных16.12.2022 10:03
Экономика 16.12.2022 10:03
Сорвалась первая попытка продажи «Волгоградвзрывпрома»15.12.2022 21:45
Экономика 15.12.2022 21:45
Волгоградская область лидирует в рейтинге Минэкономразвития РФ15.12.2022 20:37
Экономика 15.12.2022 20:37
ВТБ: расширение госпрограмм позволит сохранить спрос на ипотеку на несколько лет вперед15.12.2022 19:27
Экономика 15.12.2022 19:27
Сбербанк: Увеличение льготной ставки по ипотеке в РФ взвешенное и поддержит спрос15.12.2022 15:56
Экономика 15.12.2022 15:56
Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка СберБизнес15.12.2022 15:30
Экономика 15.12.2022 15:30
Банк «Открытие»: каждый третий автокредит выдан по госпрограмме15.12.2022 15:25
Экономика 15.12.2022 15:25